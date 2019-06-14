Netflix'ten 'Stranger Things' sürprizi
Online dizi ve film platformu Netflix oyun dünyasına adım atmaya hazırlanıyor. 'Stranger Things'in mobil oyunu 2020'de Geliyor
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Kullanıcılarına internet üzerinden dizi ve film izleme imkanı sunan Netflix çok konuşulacak bir projeye adım atmaya hazırlanıyor.
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Son dönemde orijinal içeriğini artırmak için ciddi bütçeler ayıran platform gözünü sürekli büyüyen oyun sektörüne dikmiş durumda.
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Netflix 'Stranger Things'in 2020'de piyasaya sürülecek mobil oyununu tanıttı.
iOS ve Android platformunda yer alacak oyun RPG tarzında olacak.
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Yapılan açıklamaya göre, mobil oyun kullanıcıları The Upside Down'ın karanlık dünyasında gelişen gizemli olaylara dahil edecek.
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Pokemon GO'ya benzeyeceği de belirtilen Mobil oyum 2020'de telefonlara gelecek.