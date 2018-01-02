Netflix'ten yeni izleme sekmesi
ntv.com.tr
Kullanıcılarının izleme alışkanlıklarını baz alarak oluşturduğu algoritma ile kullanıcılarına izleme önerileri sunan Netflix, platforma yeni bir özellik entegre etmeye hazırlanıyor.
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1Kullanıcılarına online dizi ve film hizmeti sunan Netflix, platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.
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2Bugüne kadar kullanıcılarının daha önce izlediği içerikleri baz alarak algoritması ile öneriler sunan Netflix'e yeni bir sekme eklenecek.
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Netflix yeni özelliği sayesinde şirketin bünyesinde çalışan editörler tarafından oluşturulan yeni kategori sınıflandırmaları oluşturacak.
Söz konusu kategoride yer alan tüm içeriklerin editörlerin seçimiyle belirlenmesi bekleniyor.
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İŞTE NETFLİX'İN EN ÇOK İZLENEN 10 FİLMİ
Peki Netflix'in en popüler içerikleri neler?
İşte Platformun en popüler yapımları ve izlenme sayıları...
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510- Roma
İzlenme sayısı: 1.053.436
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69- Velvet Buzzsaw
İzlenme sayısı: 1.262.910
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78- Close
İzlenme sayısı: 1.299.353
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8
7- Bleach
İzlenme sayısı: 1.366.049
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96- Death Note
İzlenme sayısı: 1.801.109
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5- IO
İzlenme sayısı: 2.059.172
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4- Polar
İzlenme sayısı: 2.385.292
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123- Triple Frontier
İzlenme sayısı: 2.539.826
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13
2- Bird Box
İzlenme sayısı: 2.683.494
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141- Fyre: The Greatest Party That Never Happened
İzlenme sayısı: 2.822.635
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NETFLİX EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ AÇIKLADI (YABANCI DİL KATEGORİSİ)Quicksand
The Ruthless
Osmosis
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16Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga
Delhi Crime
Mirage
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17Bitter Daisies
A Fortunate Man
Burn Out
The Protector
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18
GENEL LİSTEOur Planet
The Perfect Date
The Highwaymen
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19The Silence
Black Summer
After Life
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20The Spy Who Dumped Me
Riverdale
Chilling Adventures of Sabrina
You vs. Wild
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21
EN ÇOK İZLENEN DİZİLERBlack Summer
After Life
Riverdale
Chilling Adventures of Sabrina
Star Trek: Discovery
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22Lunatics
Bodyguard
Santa Clarita Diet
Bonding
Brooklyn Nine-Nine
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NETFLİX'İN TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ
Kullanıcılara İnternet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı Netflix'in Türkiye'de en çok izlenen dizileri geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. İşte o liste...
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10- Marvel’s Iron Fist
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259- You Me Her
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268- The OA
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277- GLOW
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286- The Seven Deadly Sins
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295- Gilmore Girls: A Year in the Life
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304- Atypical
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313- Friends from College
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322- Santa Clarita Diet
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331- Marvel’s The Defenders
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34Peki ülke ülke Netflix'İn en popüler yapımlarını biliyor musunuz?
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35HighSpeedInternet Google Trends'ten sağladığı bilgiler ışığında ülke ülke Netflix'in en popüler dizilerini belirlemişti.
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36
ABD: Shameless (İngiliz versiyonu)
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37
İngiltere: Call the Midwife
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38
İspanya: Narcos
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39
Almanya: House of Cards
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40
Yunanistan: Grand Hotel
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41
Portekiz: Shadowhunters
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42
Azerbaycan: Sherlock
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43
Rusya: Arrow
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44Fransa: The Returned
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45
Türkiye: The Tudors
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46
Peki Netflix'teki gizli kodlar ile ana ekranda gösterilmeyen film ve dizilerin hepsine ulaşabileceğinizi biliyor muydunuz?
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47
İşte bu kodlar ile film ve dizi arşivine ulaşmak için yapmanız gerekenler...
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48Netflix’de gizli kategorilere ulaşmak için tarayıcınızın adres çubuğuna 'http://www.netflix.com/browse/genre/INSERTNUMBER' yazmanız yeterli.
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49İşte bu içeriğe ulaşmak için bilmeniz gereken numaralar ise şöyle...
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5011828 = Hollywood dışı aksiyon yapımları
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516548 = Komediler
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52869 = Kara komedi
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534426 = Hollywood yapımı olmayan komediler
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541402 = Gece yarısı komedileri
-
5526 = Alaycı komediler
-
562700 = Politik komediler
-
579702 = Durum komedileri
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585286 = Spor komedileri
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5911559 = Stand-up
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603519 = Ergen komedileri
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614922 = Satirik komediler
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625475 = Romantik komediler
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6310256 = Tekme tokat komediler
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647627 = Kült filmler
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658195 = B-Sınıfı korku filmleri
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661252 = Kamp filmleri
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6710944 = Kült korku filmleri
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684734 = Kült bilim kurgu filmleri
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699434 = Kült komediler
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704195 = Bağımsız komediler
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718711 = Korku filmleri
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728195 = B-Tipi korku filmleri
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736895 = Yaratık filmleri
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748654 = Hollywood yapımı olmayan korku filmleri
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7589585 = Korku komedi
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768654 = Hollywood yapımı olmayan korku filmleri
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778646 = Seri katil korku filmleri
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781365 = Aksiyon ve Macera
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7946576 = Klasik aksiyon macera
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8043040 = Aksiyon Komedi
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8143048 = Aksiyon gerilim
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828985 = Uzakdoğu dövüş filmleri
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832125 = Askeri aksiyon
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847442 = Macera
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8510118 = Super kahramanlar
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867700 = Kovboy – Western filmler
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8710702 = Casus aksiyon filmleri
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889584 = Suç polisiye aksiyon filmleri
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İŞTE NETFLİX'İN EN ÇOK İZLENEN ORJİNAL İÇERİKLERİ
Netflix ‘Haftanın En İyi 10’ listelerini test etmeye başladı. Netflix bu raporda ayrıca kendi orjinal içeriklerinin bir kısmının izlenme sayılarını da paylaştı. İşte Netflix tarafından paylaşılan liste...
Fyre: The Greatest Party That Never Happened - 20 milyon
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90The Highwayman - 40 milyon
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91Umbrella Academy - 45 milyon
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92Triple Frontier - 52 milyon