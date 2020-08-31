Neuralink sonrası yeniden gündemde: İşte Elon Musk'ın sıra dışı hayatı

ntv.com.tr 31.08.2020 - 07:35
Elon Musk'ın merakla beklenen yeni buluşunu internet ortamından canlı olarak tanıttı. Milyarder girişimci, beyin implantının; hafıza kaybına depresyona ve görme engeline kadar çeşitli nörolojik sorunları ve omurga yaralanmalarını çözebileceğini söyledi.
Musk'ın tanıttığı ve kulağın arkasına implant edilen 'Link' adlı çip, bir madeni para büyüklüğünde. Tanıtımında, söz konusu çipin 'bir akıllı saatten beklenebilecek tüm özelliklere sahip olduğunu' söyleyen Musk, cihazın, "Sıcaklık, basınç gibi bir çok veriyi ölçebileceğini açıkladı.
Çipin 'Tesla' arabalarının otomatik pilotunu kontrol etmek için de kullanılabileceğini belirten Musk, bir gün oyun oynamak için de kullanılabilme ihtimalinin 'yüzde 100' olduğunu vurguladı.
Musk, çipin ayakta tedavi prosedürü ile bağlanabileceğini, ancak elektrotları beynin içindeki kan damarlarına çarpmayacak kadar hassas bir şekilde yerleştirebilecek 'harika bir robota' gerek olduğunu dile getirdi.
Çip, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden 'çığır açan cihaz' unvanını almış olsa da henüz insan üzerinde denemelere başlanmadı. Musk'ın 2016 yılında kurduğu Neuralink şirketi insan ve makine arasında yüksek hıza sahip arabirim üretmeyi amaçlıyor.
Musk geçtiğimiz aylarda söz konusu teknoloji sayesinde beş yıl gibi kısa bir süre içinde insanların yabancı dil öğrenmeye ihtiyacı olmayacağını iddia etmişti.
Peki Elon Musk nasıl bugünlere geldi? İşte Elon Musk'ın iflasın eşiğinden milyarderliğe uzanan sıra dışı hayatı...
1971 yılında Güney Afrika’nın başkenti Pretorya’da doğan Elon Musk, ebeveynlerinin boşanması sonrası zor bir çocukluk geçirdi. Onu tanıyanlar Musk'ı son derece içine kapanık bir çocuk olarak tanımlıyor. Yaşıtlarına kıyasla çok fazla kitap okuyan Musk, 9 yaşında Britannica ansiklopedisini okuyup bitirmişti.
Akranlarından farklı olması zorbalık ile ilkokul yıllarında tanışmasına neden oldu. Hatta bir gün okul arkadaşları tarafından merdivenden itildi. Aldığı darbeler yüzünden bilincini kaybetmişti. 10 yaşına geldiğinde hayatını değiştirecek yepyeni bir şey ile tanıştı. 5 kilobyte RAM’e ev sahipliği yapan Commodore VIC-20'nin sahibi olan Musk, kısa sürede 'Basic Programlama Dili'ni öğreten kitabı tabiri caizse hatmetmişti.
Musk bu iştahanın meyvesini 2 yıl sonra aldı. Kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrenen Musk, 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı. 17 yaşında geldiğinde Musk'ın hayalleri Güney Afrika'ya sığmaz hale gelmişti. Çareyi boşandıktan sonra Kanaya'ta giden annesinin yanına taşınmakta buldu. Musk'ın taşınma isteğinin altında yatan bir başka sebep ise ülkedeki zorunlu askerlik görevini yapmak zorunda kalmamaktı.
1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı. Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yandal diplomasının sahibi oldu.
Tabiri caizse artık iyice serpilen teknoloji dünyasında oyunun kurallarını değiştirmeye hazırdı. Kardeşi Kimbal Musk ile beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçirdiler. Musk ve kardeşi 1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı. Zip2’nin yüzde 7’lik hissesinin sahibi olan Musk’ın cebine 22 milyon dolar girdi. Milenyuma sayılı aylar kala adını duyurmuş ve milyonerler kulübüne adımını atmıştı. Aynı yılın Mart ayında 10 milyon dolar yatırım ile çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu. 2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.
Musk’ın yüzde 11,7’lik PayPal hissesi ona bu satıştan 165 milyon dolar kazandırdı. Bu meblağ pek çok kişi için ömür boyu çalışmama garantisi sunacak bir rakamdı. Ancak Musk bu parayı hayallerini gerçekleştirmek için son kuruşuna kadar kullanmayı tercih etti. Serveti büyüdükçe hayallerine daha da yaklaşıyordu.
Musk’ın kazandığı 165 milyon dolar ile bugün onun adını duymamıza vesile olan şirketlerin temelini attı. 2001 yılında uzaya göndereceğini umduğu Rus balistik füzelerini satın almaya çalışırken, uzay seyahatini araştırmaya başladı. Bunun yerine SpaceX firmasında kendi roketlerini yapmaya başladı. Uzayı devlet tekelinden çıkarma hayali için 100 milyon dolardan fazla yatırım yaparak kariyerinin en büyük riskini almıştı. Şirket, tekrar kullanılabilir roket yapımında öncü oldu.
2004'te teknoloji girişimi Tesla Motors'a finansal destek sağladı. Tesla 2006’da Elon Musk’ın da aktif rol aldığı projesini tamamlayarak ilk elektirkli modeli Roaster’ı görücüye çıkardı. 2008 yılındaki finansal kriz Musk’ı iflasın eşiğine getirdi. Tesla’yı kurtarmak için cebinden 40 milyon dolar verdi, bankadan da 40 milyon dolarlık kerdi çekti. Aynı yıl bankaya teminat olarak gösterdiği Tesla’nın CEO’su oldu. Gemiyi fırtınadan yara almadan çıkarmak için tüm güce sahip olmuştu.
Musk daha sonra kuzenleriyle solar paneller üreten SolarCity şirketini kurdu. Amacı temiz enerjiyi kolay erişilebilir hale getirmekti. SpaceX, Tesla, ve SolarCity’ye yaptığı yatırımlar sonrası nerdeyse meteliksiz duruma düşmüştü. Musk yıllar sonra 2008’i “Hayatımın en zor yılıydı” sözleri ile özetleyecekti. Bir dönem hayatını idame ettirebilmek için bireysel kredi çekecek duruma geldi. 2009’a sayılı günler kala son dönemdeki en iyi haberi aldı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) SpaceX ile 1.5 milyar dolarlık bir anlaşma yaptı. SpaceX Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe geçti.
Artık aldığı risklerin meyvelerini toplama zamanı gelmişti. 2010 yılında Tesla borsaya açıldı ve 226 milyon dolar değerinde yatırım aldı. Musk aynı dönemde 15 milyon dolar değerinde Tesla hissesi sattı. Elektrikli otomobil devriminin öncüsü olacak şirket yıllar sonra en değerli otomotiv şirketi olarak Musk’ın aldığı riskin karşılığını verdi.
Musk artık Hollywood’un da dikkatini çekmeye başlamıştı. Iron Man filminde Tony Stark karakterini canlandıracak olan Robert Downey Jr, bu role hazırlanırken Musk’tan yardım aldı. Musk’ın bu desteğine karşılık serinin ikinci filminde ünlü girişimci kısa da olsa bir rol alma şansı yakaladı.
2015 yılına gelindiğinde SpaceX 24’üncü uzay misyonuna imza atmıştı. Bir yıl sonra şirketin geliştirdiği Falcon 9 roketi okyanusun üzerine kurulan platforma ilk başarılı inişini gerçekleştirdi. Musk'ın yıllardır hayalini kurduğu yeniden kullanılabilir roket projesi şüphe duyulamaz hale gelmişti. Falcon 9 tecrübesinden faydalanılarak üretilen Falcon Heavy 2018’deki tarihi misyon ile hem yatırımcıların hem de Musk’ın yüzünü güldürdü.
Dünyanın en güçlü roketi ünvanının sahibi olan Falcon Heavy'yi başarılı bir şekilde uzaya fırlatan Musk pazarlama alanında da usta olduğunu rokete Tesla marka bir araç yerleştirerek kanıtladı. Günlerce dünya basını ve sosyal medya uzaya gönderilen ilk otomobil ve içindeki mankeni konuştu.
Artık tüm hayallerini gerçeğe dönüştürmeye yetecek karar parası vardı ve hayallerini ertelemeyerek Hyperloop için ilk adımları attı. 'Vakumlu tüp içerisinde seyahat aracı' olarak anılan projenin amacı Los Angeles'tan San Francisco'ya yolcuları 30 dakika içinde götürebilmekti. Aynı yıllarda ‘Boring Company’ isimli bir şirket kuran Musk, otomobil trafiğini yerin altına taşıma fikrini ortaya attı. Musk’a göre, bu tünellere yerleştirilecek düzenek ile otomobiller saatte 250 kilometre hızla ulaştırarak trafik sorununun çözülmesine yardımcı olacaktı.