Neuralink'ten tarihi adım: Beyin çipiyle robotik kollar kontrol edilecek!

Elon Musk'ın beyin çipi şirketi Neuralink, hastaların beyin implantını kullanarak bir robot kolu kontrol edip edemeyeceğini görmek için bir deneme süreci başlattıklarını açıkladı. Musk geçtiğimiz yıl Star Wars karakteri Luke Skywalker'ın protez koluna atıfta bulunarak, Tesla'nın Optimus robotuyla Neuralink'i birleştirebileceklerini duyurmuştu. Öte yandan teknoloji milyarderi, şu ana kadar iki hasta üzerinde test edilen beyin çipinin önümüzdeki iki yıl içerisinde 1000'den fazla insana takılacağını öngörüyor.

Neuralink'ten tarihi adım: Beyin çipiyle robotik kollar kontrol edilecek! - 1

Neuralink, şu ana kadar iki insan hastaya beyin çipini başarıyla yerleştirdi ve şimdi bunu robotik bir kola bağlamayı planlıyor.

Elon Musk’ın beyin implantı girişimi Neuralink, yaptığı açıklamada, hastaların beyin çipini kullanarak yardımcı robotik kolu kontrol edebilme yeteneklerini test etmek için bir test süreci başlattığını duyurdu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Neuralink'ten tarihi adım: Beyin çipiyle robotik kollar kontrol edilecek! - 2

"ÖNEMLİ BİR İLK ADIM"

Şirketin X hesabından yapılan açıklamada, "Bu, yalnızca dijital özgürlüğü değil, aynı zamanda fiziksel özgürlüğü de yeniden kazandırma yolunda önemli bir ilk adım." ifadeleri yer aldı.

Convoy adı verilen bu deneme henüz çok erken aşamada.

Ancak Neuralink'in beyin çipini robotik uzuvları kontrol etmek için kullanma fikri, Elon Musk’ın şirket için uzun vadeli vizyonunun bir parçası.

Neuralink'ten tarihi adım: Beyin çipiyle robotik kollar kontrol edilecek! - 3

"STAR WARS BENZETMESİ"

Geçtiğimiz yıl Musk, Neuralink’i Tesla’nın Optimus robotuyla birleştirilerek "Luke Skywalker çözümü" yaratılabileceğini, bu çözümün Star Wars karakterinin protez koluna atıfta bulunduğunu söylemişti.

ŞU ANA KADAR İKİ KİŞİYE YERLEŞTİRİLDİ

Neuralink, beyin çipinin şu ana kadar iki test deneğine yerleştirildiğini açıkladı.

Çip, dört uzvunu kullanamayan ya da felçli hastaların zihinleriyle bir bilgisayarı kontrol etmesine olanak sağlamak üzere tasarlandı.

Neuralink'ten tarihi adım: Beyin çipiyle robotik kollar kontrol edilecek! - 4

NEURALINK NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?

Çip, beyin aktivitesini yakalayıp Bluetooth aracılığıyla bir bilgisayara gönderiyor.

Bu teknoloji, kullanıcıların bir bilgisayar imlecini kontrol etmesine ve video oyunları oynamak, internette gezinmek ve 3D modeller tasarlamak gibi görevleri görselleştirme yoluyla gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

Neuralink'ten tarihi adım: Beyin çipiyle robotik kollar kontrol edilecek! - 5

İKİ YIL İÇİNDE 1000'İN ÜZERİNDE HASTA ÖNGÖRÜLÜYOR

Musk, Neuralink’in 2026 yılına kadar 1000'in üzerinde hastanın beyin çipini kullanabileceğini öngördüğünü belirtti.

Şirket, üretimi hızlandırmak amacıyla üretim teknisyenleri ve mikroimalat uzmanları işe alıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER