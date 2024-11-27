Neuralink'ten tarihi adım: Beyin çipiyle robotik kollar kontrol edilecek!

Neuralink, şu ana kadar iki insan hastaya beyin çipini başarıyla yerleştirdi ve şimdi bunu robotik bir kola bağlamayı planlıyor.

Elon Musk’ın beyin implantı girişimi Neuralink, yaptığı açıklamada, hastaların beyin çipini kullanarak yardımcı robotik kolu kontrol edebilme yeteneklerini test etmek için bir test süreci başlattığını duyurdu.