Neuralink'ten tarihi adım: Beyin çipiyle robotik kollar kontrol edilecek!
Elon Musk'ın beyin çipi şirketi Neuralink, hastaların beyin implantını kullanarak bir robot kolu kontrol edip edemeyeceğini görmek için bir deneme süreci başlattıklarını açıkladı. Musk geçtiğimiz yıl Star Wars karakteri Luke Skywalker'ın protez koluna atıfta bulunarak, Tesla'nın Optimus robotuyla Neuralink'i birleştirebileceklerini duyurmuştu. Öte yandan teknoloji milyarderi, şu ana kadar iki hasta üzerinde test edilen beyin çipinin önümüzdeki iki yıl içerisinde 1000'den fazla insana takılacağını öngörüyor.
Neuralink, şu ana kadar iki insan hastaya beyin çipini başarıyla yerleştirdi ve şimdi bunu robotik bir kola bağlamayı planlıyor.
Elon Musk’ın beyin implantı girişimi Neuralink, yaptığı açıklamada, hastaların beyin çipini kullanarak yardımcı robotik kolu kontrol edebilme yeteneklerini test etmek için bir test süreci başlattığını duyurdu.