Nevzat Aydın'a hırsız şoku! (Kenya'daki lüks safari kampında soyuldu)

1 Yemeksepeti’nin kurucusu olan teknoloji girişimcisi Nevzat Aydın’ın ünlü iş insanı Richard Branson’a ait safari kampında soyulduğu attığı tweet ile ortaya çıktı.

2 2015 yılında kurduğu platformu 589 milyon dolar karşılığında satan ve yemeksepeti’ndeki görevine devam eden Aydın bu hırsızlık vakasının içeriden birisinin işi olduğunu öne sürdü.

3 Aydın İngiliz milyarder Richard Branson’a attığı tweet’te şu ifadelere yer verdi: “2 gün önce Mahali Mzuri’deki kampta çadırımızda uyurken soyulduk. Bunu kamptan birilerinin yaptığının delili var. Kampımızda en basit güvenlik önlemleri bile yoktu. Korku ve hayal kırıklığı içinde kaldık.”

4 Kimilerinin 'Çılgın İşadamı', kimilerinin muhteşem pazarlamacı olarak nitelendirdiği Branson’a ait olan lüks safari kampı daha önce pek çok ünlü isme ev sahipliği yapmıştı. Branson'dan ise henüz Aydın’ın bu mesajına yanıt gelmedi.

5 YEMEKSEPETİ'Nİ KURAN ADAMIN ÖYKÜSÜ Peki kim bu Nevzat Aydın? İşte ünlü girişimcinin başarı öyküsü...

6 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra MBA yüksek lisansı için ABD'ye gitti. San Francisco kentinde değişik ülke mutfaklarını tattıkça bunların sipariş yöntemlerini inceledi ve kafasında bu fikri oluşturdu.

7 24 YAŞINDA KURDU VE SABRETTİ Yemeksepeti fikriyle Türkiye'ye dönen Nevzat Aydın, Ocak 2001'de siteyi açtı ve 24 yaşında kendi işinin patronu oldu. 2 ortağı ile siteyi kurmak için 150 bin dolar harcayan Aydın, kuruluş sermayesi için kendi birikimlerini kullandı. Fakat işin paraya dönmesi hemen gerçekleşmedi. Birkaç yıl işlerin büyümesi ve Türkiye'de internetin yaygınlaşması için sabırla bekledi.

8 SİTESİ BAŞARILI OLDU ADINI DUYURDU İş modeli o kadar başarılıydı ki Altın Örümcek Web Yarışması'nda 2004, 2005 ve 2006 yıllarında Türkiye'nin “En İyi Web Sitesi” ödülünü üst üste kazandı. Türkiye'de e-ticaret alanında yatırım yapan şirketler arasında adını duyurdu.

9 MODEL TUTTU, BÜYÜME BAŞLADI Yemeksepeti sipariş modeli önce İstanbul'da başladı. Restoran sahipleriyle muhatap olmak istemeyen tüketiciler taleplerini mekana yazılı olarak bildirmenin pratikliğini yaşamaya başladı. Ardından Ankara ve İzmir'de faaliyete geçti. Yemeksepeti bir anda 650 restoran, 70 bin üye kullanıcı, 5 milyon dolar ciro gibi rakamlara ulaştı. Bu yakın gelecekteki büyük büyümenin de habercisi oldu.

10 RESTORANLAR İÇİN DE FIRSAT OLDU Yemeksepeti'ni hayata geçirdikten sonra ilk planda bazı restoranlardan olumsuz tepkiler alan ekip, birkaç yıl boyunca işlerini inatla sürdürerek hatırı sayılır bir kitleye ulaşmayı başardı. Sonradan sadece Yemeksepeti için restoranlar kurulmaya başladı. Sokak arasında pek bilinmeyen küçük ölçekli restoranlar, Yemeksepeti ağına katılınca, yeni müşterilere açılma şansı yakaladı.

11 KENDİSİ DE BOĞAZINA PEK DÜŞKÜN! Bir söyleşisinde 'Bende doyma hissi yok' diyen Nevzat Aydın öğrencilik yıllarında 'yiyebildiğin kadar pizza' satan bir zincirde tam 38 dilim pizza yemiş... Midyeye de çok düşkün, bir oturuşta 70-80 tane yiyor. Arkadaşları onu, 'Hep iyi yerdi' diye niteliyor. Geceleri içi ezilince dolaptan Nutella aşırıyor..





12 DÜNYA MUTFAKLARINI ARAŞTIRIYOR Nevzat Aydın dünya mutfaklarından en çok Arjantin ve Brezilya'yı seviyor. İspanya'da ise Valencia ve Barcelona’ya düşkünlüğü var. Galiçya ve Kuzey İspanya mutfaklarının pirinci kullanışı ve mezelerini seviyor. Tay ve Kore mutfaklarını ise sevmiyor. Sosların kombinasyonları ona hitap etmiyor.