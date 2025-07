Next Sosyal kullanıma açıldı: Next Sosyal nedir, nasıl kullanılır?

NEXT SOSYAL NASIL İNDİRİLİR?

Telefonunuza Android veya iOS üzerinden NEXT Sosyal uygulamasını indirip açın. "Giriş Yap" butonuna tıkladıktan sonra TEKNOFEST Sosyal sunucusunu seçip "T3 SSO ile Devam Et" seçeneğine tıklayın.



NEXT SOSYAL KULLANIMI



Üyelik Oluşturma



Platforma erişmek için önce Next Sosyal adresine girin.



Kayıt ol butonuna tıklayarak ad, soyad, e-posta ve şifre bilgilerinizi girin.



Aktivasyon maili geldiyse onaylayın, ardından hesabınız aktif hale gelir.



Profilinizi Oluşturun



Profil fotoğrafı, kapak görseli ve biyografi ekleyerek kendinizi tanıtabilirsiniz.



İlgi alanlarınızı belirterek kişiselleştirilmiş bir akış deneyimi oluşturabilirsiniz.



İçerik Paylaşımı



"Gönderi Oluştur" alanından metin, görsel, video ya da bağlantı paylaşabilirsiniz.



Paylaşımlarınıza etiket (#) ekleyerek daha geniş kitlelere ulaşabilirsiniz.