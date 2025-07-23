Next Sosyal kullanıma açıldı: Next Sosyal nedir, nasıl kullanılır?

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST girişimcisi gençler tarafından geliştirilen sosyal medya platformu Next Teknofest Sosyel'in genel kullanıma açıldığını duyurdu. Açıklama ardından Next Sosyal ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Next Sosyal nedir, nasıl kullanılır?

Next Sosyal kullanıma açıldı: Next Sosyal nedir, nasıl kullanılır? - 1

Haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı içerik paylaşımlarının yapıldığı yerli bir sosyal medya platformu olan NEXT Teknofest Sosyal'de kullanıcılar aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar işbirliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI'yı da kullanabiliyor. Türkçe dil modeli, kendisini etiketleyerek yapılan paylaşımlara hızlı bir şekilde cevap vererek kullanıcılarla etkileşime geçiyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Next Sosyal kullanıma açıldı: Next Sosyal nedir, nasıl kullanılır? - 2

Gelişmiş dil işleme yeteneklerine sahip olan T3AI, kullanıcıların yaptığı paylaşımlarda etiketlenen sorulara yanıt verebilmekte, farklı dillerde oluşturulan içerikleri analiz ederek anlamlandırabilmekte ve kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik öneriler sunabilmektedir. Bu yapay zeka asistanı yalnızca bilgi vermekle kalmaz; aynı zamanda etik değerleri önceleyen yapısıyla güvenli ve sağlıklı bir dijital iletişim ortamı oluşturmayı hedefler. T3AI, içerik etkileşiminden öneri algoritmalarına kadar birçok alanda aktif rol üstlenerek platformun dinamik ve bilinçli bir kullanıcı kitlesine hitap etmesini sağlar. Ayrıca sürekli olarak güncellenen algoritmaları sayesinde, topluluk kurallarına uygunluk gözetilerek kullanıcı deneyimi sürekli iyileştirilir.

Next Sosyal kullanıma açıldı: Next Sosyal nedir, nasıl kullanılır? - 3

NEXT SOSYAL NASIL İNDİRİLİR?

Telefonunuza Android veya iOS üzerinden NEXT Sosyal uygulamasını indirip açın. "Giriş Yap" butonuna tıkladıktan sonra TEKNOFEST Sosyal sunucusunu seçip "T3 SSO ile Devam Et" seçeneğine tıklayın.

NEXT SOSYAL KULLANIMI

Üyelik Oluşturma

Platforma erişmek için önce Next Sosyal adresine girin.

Kayıt ol butonuna tıklayarak ad, soyad, e-posta ve şifre bilgilerinizi girin.

Aktivasyon maili geldiyse onaylayın, ardından hesabınız aktif hale gelir.

Profilinizi Oluşturun

Profil fotoğrafı, kapak görseli ve biyografi ekleyerek kendinizi tanıtabilirsiniz.

İlgi alanlarınızı belirterek kişiselleştirilmiş bir akış deneyimi oluşturabilirsiniz.

İçerik Paylaşımı

"Gönderi Oluştur" alanından metin, görsel, video ya da bağlantı paylaşabilirsiniz.

Paylaşımlarınıza etiket (#) ekleyerek daha geniş kitlelere ulaşabilirsiniz.

Next Sosyal kullanıma açıldı: Next Sosyal nedir, nasıl kullanılır? - 4

Takip ve Etkileşim

İlginizi çeken hesapları takip edebilir, gönderilere beğeni bırakabilir, yorum yapabilir ve paylaşabilirsiniz.

Gönderilere emojiyle tepki verebilir veya içerikleri kaydedebilirsiniz.

Akışınızı Kişiselleştirin

İlgi alanlarınıza göre kategorileri seçerek haber, yaşam, teknoloji gibi alanlarda özel içerikler görebilirsiniz.

Ana sayfanızda bu tercihlere uygun gönderiler öncelikli olarak gösterilir.

T3AI ile Etkileşim

Gönderilerde yapay zekâ asistanı T3AI’yi etiketleyerek sorular sorabilir, öneriler alabilirsiniz.

T3AI çok dilli içerikleri analiz eder, etik değerlere uygun yanıtlar üretir.

Bildirimler ve Ayarlar

Bildirim ayarlarından etkileşimler, takipler ve cevaplar hakkında anlık bildirimler alabilirsiniz.

Hesap ayarlarından gizlilik, güvenlik ve dil tercihleriniz üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz.

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