Next Sosyal kullanıma açıldı: Next Sosyal nedir, nasıl kullanılır?
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST girişimcisi gençler tarafından geliştirilen sosyal medya platformu Next Teknofest Sosyel'in genel kullanıma açıldığını duyurdu. Açıklama ardından Next Sosyal ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Next Sosyal nedir, nasıl kullanılır?
Haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı içerik paylaşımlarının yapıldığı yerli bir sosyal medya platformu olan NEXT Teknofest Sosyal'de kullanıcılar aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar işbirliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI'yı da kullanabiliyor. Türkçe dil modeli, kendisini etiketleyerek yapılan paylaşımlara hızlı bir şekilde cevap vererek kullanıcılarla etkileşime geçiyor.