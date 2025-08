Next Sosyal nedir? Yerli sosyal medya Next Sosyal'e nasıl üye olunur? Next Sosyal kayıt ve giriş

Next Sosyal kayıt ve giriş aşamaları araştırılıyor. Platformda entegre ''T3AI'' yapay zeka botu ile çok dilli içerik ve hızlı yanıtlar da yer alıyor. Veri gizliliğine öncelik veren Next Sosyal, iOS, Android ve Web üzerinden kullanılabiliyor. Küresel anlamda da öne çıkan bir sosyal medya platformu olmayı hedefleyen Next Sosyal nedir, nasıl üye olunur?