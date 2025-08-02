Next Sosyal nedir? Yerli sosyal medya Next Sosyal'e nasıl üye olunur? Next Sosyal kayıt ve giriş
Yerli ve Milli sosyal medya platformu olarak adını duyuran Next Sosyal, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar liderliğinde Teknofest girişimcileri tarafından geliştirildi. Uygulama reklamsız ve açık kaynak kodlu olarak kullanıcılara sunuldu. Veri güvenliği bakımından da hassas bir platform olarak duyurulan Next Sosyal nasıl üye olunur? Next Sosyal kayıt ve giriş nasıl yapılır?
Next Sosyal kayıt ve giriş aşamaları araştırılıyor. Platformda entegre ''T3AI'' yapay zeka botu ile çok dilli içerik ve hızlı yanıtlar da yer alıyor. Veri gizliliğine öncelik veren Next Sosyal, iOS, Android ve Web üzerinden kullanılabiliyor. Küresel anlamda da öne çıkan bir sosyal medya platformu olmayı hedefleyen Next Sosyal nedir, nasıl üye olunur?