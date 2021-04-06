NFT çılgınlığı büyüyor, ancak neden olduğu büyük sorunlar konuşulmuyor

ÇALIŞMALARI RIZASI OLMADAN NFT OLARAK SATIŞA ÇIKTI

Ancak, herkes Osinachi kadar olumlu bir deneyim yaşamadı. Geçen ayın başlarında, çalışmalarını Twitter'da sık sık paylaşan dijital sanatçı Corbin Rainbolt, en az iki eserinin rızası olmadan NFT olarak satıldığını gördü. Bulduğu NFT hesaplarını bloke etti, ancak daha fazlası olup olmadığını bilmiyor. Ağırlıklı olarak tarih öncesi yaşam formlarının dijital resimlerini yapan ve bunları sosyal medyada paylaşan Rainbolt, son zamanlardaki çalışmalarının çoğunu Twitter'dan sildi ve tekrar çalınmasını önlemek için bir filigranla yeniden yayınladı.

Rainbolt, "Paleontoloji ve resim hakkında çok şey biliyorum, ancak bu kripto sanatının iç işleyişi benim için tam bir muamma" ifadelerini kullandı.