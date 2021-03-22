NFT çılgınlığı büyüyor: Milyonlarca dolara satılan dünyanın en pahalı kripto sanat eserleri

ntv.com.tr 22.03.2021 - 12:10 | Son Güncelleme : 22.03.2021 - 12:27
Dijital sanat 11 Mart tarihinde i bir dönüm noktası yaşadı. Beeple adıyla tanınan sanatçı Mike Winkelmann tamamen dijital ortamdaki eserini 69,4 milyon dolara satarak, bir sanatçının hayattayken kazandığı en yüksek miktar listesinde üçüncü sırayı yerleşti. Eser, NFT yani non-fungible token olarak sertifikalandı. Böylelikle, son yılların en "çılgın" trendini de bir kez daha gündemin ön sıralarına taşıdı.
Bugün dünyada en çok merak edilen konulardan birini ise, internetten kolayca indirilebilen bu tür dijital eserlerin nasıl olup da milyonlarca dolara alıcı bulabildiği oluşturuyor. NFT'ler işte bu noktada devreye giriyor, bu nedenle de eserler 'kripto sanat' olarak anılıyor.
Non-Fungible Token (NFT-değiştirilemez para) değiştirilemez ve benzersiz bir nesneyi temsil eden özel bir kriptografik simge türüne deniliyor. NFT’nin ayrıntıları blockchain (blok zinciri) olarak bilinen bir dijital defterde kaydedilere bir dijital eserin gerçek olduğunun doğrulanmasına yardımcı oluyor.
Kedi Nyan adlı ardında gökkuşağı bırakarak koşan bir kedi animasyonu şubat ayında 300 Ethereum’a (ETH) veya yaklaşık 590 bin dolar (yaklaşık 4 milyon 685 bin Türk Lirası) karşılığında satıldı. Kripto sanatı için kurulan platform olan Foundation'da eser için 24 saatlik bir müzayede yapıldı.
Altın renkli dönen bir şekerleme ayısı içeren 16 saniyelik “Not Forgotten, But Gone” (Unutulmadı, ama gitti) adlı video, Nifty Gateway’de 1 milyon dolara satıldı. Eseri üreten Sanatçı WhIsBe, platformda birkaç farklı şekerleme aysından oluşan çeşitli NFT’ler satıyor.
ABD’li elektronik müzik sanatçısı 3LAU, NFT oyununa girdi ve Slimesunday ile birlikte büyük bir satış yaptı. Bu satış, müzayedeyi kazanan kişinin NFT müzik videosunda çalan şarkıyı adlandırmasına olanak tanıdı. Eseri 1,33 milyon dolara (yaklaşık 10 milyon 610 bin Türk lirası) satın alan kişinin ismi açıklanmadı.
Dijital sanat platformu Nifty Gateway, 24 Şubat'ta Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Beeple'ın Crossroad adlı çalışmasının 6,6 milyon dolara (yaklaşık 52 milyon 697 bin Türk lirası) satıldığını duyurdu.
Bugüne kadarki en yüksek değerli NFT satışı, kripto sanatçısı Beeple'ın Christie's'de müzayedeye çıkardığı "Everydays: The First 5,000 Days" elde etti. Eser, tarihi bir müzayede evinde satılan ilk NFT oldu ve gelişen pazar için yeni bir kurumsal meşruiyete işaret etti. Beeple’ın 5 bin parçasının bir derlemesi olan jpg formatındaki dijital sanat işi, 25 Şubat’ta başlayan açık artırmanın ardından 69,4 (yaklaşık 523 milyon Türk lirası) milyon dolara satıldı.