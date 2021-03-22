NFT çılgınlığı büyüyor: Milyonlarca dolara satılan dünyanın en pahalı kripto sanat eserleri

Dijital sanat 11 Mart tarihinde i bir dönüm noktası yaşadı. Beeple adıyla tanınan sanatçı Mike Winkelmann tamamen dijital ortamdaki eserini 69,4 milyon dolara satarak, bir sanatçının hayattayken kazandığı en yüksek miktar listesinde üçüncü sırayı yerleşti. Eser, NFT yani non-fungible token olarak sertifikalandı. Böylelikle, son yılların en "çılgın" trendini de bir kez daha gündemin ön sıralarına taşıdı.

Bugün dünyada en çok merak edilen konulardan birini ise, internetten kolayca indirilebilen bu tür dijital eserlerin nasıl olup da milyonlarca dolara alıcı bulabildiği oluşturuyor. NFT'ler işte bu noktada devreye giriyor, bu nedenle de eserler 'kripto sanat' olarak anılıyor.

Non-Fungible Token (NFT-değiştirilemez para) değiştirilemez ve benzersiz bir nesneyi temsil eden özel bir kriptografik simge türüne deniliyor. NFT’nin ayrıntıları blockchain (blok zinciri) olarak bilinen bir dijital defterde kaydedilere bir dijital eserin gerçek olduğunun doğrulanmasına yardımcı oluyor.