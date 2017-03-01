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Nintendo'dan Türkiye için zam kararı

ntv.com.tr

Nintendo'nun popüler oyun konsolu Nintendo Switch'in Türkiye fiyatı döviz kurunun da etkisiyle değişti, fiyatlar yükseldi.

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    Döviz kurunun son haftalardaki ani artışı, her ürünü olduğu gibi Nintendo Switch fiyatlarını da etkiledi. 

    Yaklaşık bir ay önce Nintendo Switch fiyatları şu şekilde açıklanmıştı;

    Nintendo Switch Neon Kırmızı ve Mavi: 2.399 TL
    Nintendo Switch Gri: 2.399 TL
    Nintendo Switch Joy-Con İkili Gri 559 TL

  • 2

    Nintendo Switch Joy-Con İkili Neon Kırmızı ve Mavi 559 TL
    Nintendo Switch Pro Controller 499 TL

    Bugüne geldiğimizde ise güncellenen Nintendo Switch’in fiyatı 2.999 TL olmuş durumda. 

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    İşte Nintendo Switch için en iyi oyınlar

    İşte Nintendo Switch için en iyi oyınlar

    Taşınabilen ve tablet olarak da kullanılabilen oyun konsolu Nintendo Saitch ile oynayabileceğiniz en iyi oyunlar ise şöyle...

    SteamWorld Dig 2

  • 4

    Yooka Laylee

  • 5

    Overcooked

  • 6

    The Escapists 2

  • 7

    Gonner

  • 8

    Dandara

  • 9

    Kingdom: Two Crowns

  • 10

    Runner 3

  • 11

    Blaster Master Zero

  • 12

    Flipping Death

  • 13

    Graceful Explosion Machine

  • 14

    Mr. Shifty

  • 15

    TumbleSeed

  • 16

    Shakedown Hawaii

  • 17

    Pocket Rumble

  • 18

    Wargroove

  • 19

    Stardew Valley
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