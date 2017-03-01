Nintendo'dan Türkiye için zam kararı
ntv.com.tr
Nintendo'nun popüler oyun konsolu Nintendo Switch'in Türkiye fiyatı döviz kurunun da etkisiyle değişti, fiyatlar yükseldi.
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Döviz kurunun son haftalardaki ani artışı, her ürünü olduğu gibi Nintendo Switch fiyatlarını da etkiledi.
Yaklaşık bir ay önce Nintendo Switch fiyatları şu şekilde açıklanmıştı;
Nintendo Switch Neon Kırmızı ve Mavi: 2.399 TL
Nintendo Switch Gri: 2.399 TL
Nintendo Switch Joy-Con İkili Gri 559 TL
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Nintendo Switch Joy-Con İkili Neon Kırmızı ve Mavi 559 TL
Nintendo Switch Pro Controller 499 TL
Bugüne geldiğimizde ise güncellenen Nintendo Switch’in fiyatı 2.999 TL olmuş durumda.
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İşte Nintendo Switch için en iyi oyınlar
Taşınabilen ve tablet olarak da kullanılabilen oyun konsolu Nintendo Saitch ile oynayabileceğiniz en iyi oyunlar ise şöyle...
SteamWorld Dig 2
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4Yooka Laylee
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5Overcooked
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6The Escapists 2
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7Gonner
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8Dandara
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9Kingdom: Two Crowns
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10Runner 3
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11Blaster Master Zero
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12Flipping Death
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13Graceful Explosion Machine
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14Mr. Shifty
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15TumbleSeed
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16Shakedown Hawaii
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17Pocket Rumble
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18Wargroove
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19Stardew Valley