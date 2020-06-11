Nokia 108 MP'lik telefon ile geri dönüyor

Geliştirdiği telefonları ile bir döneme damgasını vuran Nokia 3 yeni akıllı telefon modelini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Bu modellerden en dikkat çekeni konumunda olan Nokia 9.3 PureView’ın 108 megapiksel ana kameraya sahip olacağı belirtiliyor.

11.06.2020 - 07:34

Nokia 108 MP'lik telefon ile geri dönüyor - 1

Nokia’yı bünyesinde bulunduran HDM Global üç yeni akıllı telefonu kullanıcılarala buluşturmaya hazırlanıyor.

Nokia 108 MP'lik telefon ile geri dönüyor - 2

Şirkete yakın kaynaklara göre, HMD Global, Nokia 9.3 PureView, Nokia 7.3 5G ve Nokia 6.3 modellerini görücüye çıkartacak.

Nokia 108 MP'lik telefon ile geri dönüyor - 3

Bu modellerden en dikkat çekeni konumunda olan 108 megapiksel değerinde kameraya ev sahipliği yapan Nokia 9.3 PureView’ın 2020'nin dördüncü çeyreğinde piyasaya sunulacağı ifade ediliyor.

Nokia 108 MP'lik telefon ile geri dönüyor - 4

Söz konusu modelin 120 Hz ekran ve Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisiyle gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Nokia 108 MP'lik telefon ile geri dönüyor - 5

108 megapiksel ana kameraya sahip olacağı belirtilen telefon saniyede 30 kare 8K video kaydı da yapabilecek.

Nokia 108 MP'lik telefon ile geri dönüyor - 6

5G teknolojisine sahip olan Nokia 9.3 PureView’ın fiyatına dair bir bilgi ise henüz bulunmuyor.

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