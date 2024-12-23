Nöroloji Uzmanı "2 dakikalık test" yayınladı: Bunamanın gizli belirtisi buymuş

Alzheimer hastalığı beyin hücrelerinin zamanla ölümüne bağlı olarak hafıza kaybı, bunama (demans) ve genel anlamda bilişsel fonksiyonların azalması şeklinde gelişen tıbbı bir durumdur. Başlangıçta sadece basit unutkanlıklarla kendini belli eden bu hastalığı gizli belirtisini sadece 2 dakikalık testle öğrenebilirsiniz.

Nöroloji Uzmanı "2 dakikalık test" yayınladı: Bunamanın gizli belirtisi buymuş - 1

Nörolojik bir hastalık olan Alzheimer aynı zamanda en yaygın görülen demans türüdür. Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olan bu hastalıkta belirtiler yaşla birlikte yavaş yavaş ortaya çıkar. Hastalığın ileri evrelere gelmesi yıllar sürebilir.

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Nöroloji Uzmanı "2 dakikalık test" yayınladı: Bunamanın gizli belirtisi buymuş - 2

Tiktok’ta Dr. Bing isimli nörolog yaptığı bir paylaşımda bunamanın gizli belirtilerini ortaya çıkaran 2 dakikalık test yayınladı. Bu testlerin Alzheimer ve demans gibi hastalıklarının erken teşhis edildiğini iddia etti.

Nöroloji Uzmanı "2 dakikalık test" yayınladı: Bunamanın gizli belirtisi buymuş - 3

Amerikalı Nörolog Dr. Baibing Chen bunamaya karşı etkili olan 5 farklı test paylaştı.

178 bin kez izlenen videoda testlerin beynin farklı bölümlerini çalıştırdığını ve kişinin ne gibi problemi olduğu ortaya çıktı.

Nöroloji Uzmanı "2 dakikalık test" yayınladı: Bunamanın gizli belirtisi buymuş - 4

DENGE BECERİSİ

Doktor Bing ilk testte kişinin ayak üzerinde durması için bir egzersiz gösteriyor. Hastanın denge ve motor koordinasyonlarının çalışıp çalışmadığını gösteriyor. Dr. Bing, bu teste ilişkin ise, ‘İki bacağı olan ve hareket kabiliyetinde hiçbir sorun olmayan kişilerde, en az 30 saniye boyunca tek ayak üzerinde durmakta zorluk çekilmesi, bunama ve felç riskinin daha yüksek olmasıyla ilişkilendirilmiştir. Bunun nedeni, denge ve motor becerilerinizi kontrol eden beyin bölgelerindeki ince eksiklikleri yansıtabilmesidir' açıklamasında bulundu.

Alzheimer hastalığının ise ileri evrelerinde kişinin yürüme ve hareket kabiliyetini sınırlandırdığını belirterek kişinin bunama sırasında günden güne denge motor becerilerini kaydettiğini ifade etti.

Nöroloji Uzmanı "2 dakikalık test" yayınladı: Bunamanın gizli belirtisi buymuş - 5

KOKU ALMAMAK CİDDİ BİR BELİRTİ OLABİLİR

Dr. Bing ikinci olarak ise koku testi gerçekleştirdi. Erken bunamada beynin koku alma merkezinin etkilendiğini ifade eden Bing, "Koku tanımada yaşanan sorunlar, Parkinson veya Alzheimer gibi hastalıklarda görülen nörodejenerasyonun habercisi olabilir" dedi.

Nöroloji Uzmanı "2 dakikalık test" yayınladı: Bunamanın gizli belirtisi buymuş - 6

DailyMail’de yer alan haberde ise, 2017 yılında yapılan bir araştırmada ise 57-85 yaş arasındaki kişilerde bunama araştırması yapılmış koku algılamakta zorluk çeken bilişsel olarak sağlıklı kişilerin 5 yıl daha erken nörolojik rahatsızlıklara yakalandığı ortaya çıkmıştı.

Nöroloji Uzmanı "2 dakikalık test" yayınladı: Bunamanın gizli belirtisi buymuş - 7

ÇİZİM YAPMAKTA ZORLANMA BUNAMA BELİRTİSİ OLABİLİR

Dr. Bing üçüncü testte ise saat çizme deneyi gerçekleştirdi. Bazı kliniklerde testi için kullanılan bu uygulamanın testte ise hastalara 1’den 12’ye kadar sayıları çizmeleri ve toplamaları isteniyor. Dr. Bing testin ise kişilerin hatırlama becerilerini test ettiğini belirterek, 'Hastalardan sadece belirli bir zamanı gösteren bir saat çizmelerini istiyorum. Eğer birisi Alzheimer hastalığı gibi mekansal organizasyon, dikkat ve planlama konusunda zorluk çekiyorsa, bu görev çok zor olabilir.' İfade ediyor.

Eğer hasta saate eğik daire ve rakamları yanlış yerleştirdiğinde ise hastalığın erken teşhis edilmesinde büyük öneme sahip olduğunu belirtiyor.

Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS)’ye göre ise hasta saati doğru çizdiğinde bunama olasılığının düşük olduğunu belirtti.

Nöroloji Uzmanı "2 dakikalık test" yayınladı: Bunamanın gizli belirtisi buymuş - 8

GERİYE DOĞRU SAYARAK YÜRÜYÜN

Dördüncü testte ise kişilerin geriye doğru sayarak yürümesi gerektiğini belirterek, 'Bununla ilgili zorluk, yönetici işlevler, hafıza veya dikkat ile ilgili sorunlara işaret edebilir' dedi. Bu test kişinin sorun çözme ve hedef belirleme işlevlerini inceler, kişinin konsantrasyon sorunları, demans, hatırlama gibi problemlerde önemli rol oynar.

Beşinci testte ise kişinin belirli bir zaman diliminde hayvan isimleri söylenmesi istenir. Eğer belirlenen sürede yeterli miktarda hayvan ismi söyleyemezse kişide Alzheimer ve frontal temporal demans hastalıklarına yönelik belirtiler gösterir. Alzheimer’s UK’ya göre ise bu iki hastalığa sahip olan kişilerin temporal loblarında hasar meydana geldiği, kişilerin kelimeler ve anlamlarını hatırlamakta zorluk çekmesine neden olduğunu belirtiyor.

Nöroloji Uzmanı "2 dakikalık test" yayınladı: Bunamanın gizli belirtisi buymuş - 9

Alzheimer hastalığının ise bunamanın en yaygın türü olduğunu Amerika’da ise bugün 6,7 milyon Alzheimer hastası olduğu 2060 yılına kadar ise 13 milyona çıkacağı belirtiliyor.

Nöroloji Uzmanı "2 dakikalık test" yayınladı: Bunamanın gizli belirtisi buymuş - 10

BU BELİRTİLERİ ÖNEMSEYİN

Alzheimer'da erken teşhis ve tedavi süreci, hastalığın seyrini yavaşlatmak açısından kritik öneme sahip.

Bu belirtiler Alzheimer riskinin habercisi olabilir.

Günlük hayatı etkileyen hafıza kayıpları, Alzheimer’ın en yaygın belirtilerinden biri. Özellikle yakın geçmişte yaşanan olayları unutmak, sık sık aynı soruları sormak bu duruma işaret edebilir.

Alzheimer hastaları, tarihleri karıştırabilir ya da günleri unutabilir. Zamanı takip etmekte zorlanmak ve aniden nerede olduklarını bilememek yaygın belirtilerdendir.

Kelimeleri hatırlamakta zorlanma, konuşma sırasında doğru kelimeyi bulamama ya da konuşmanın akışını kaybetme, hastalığın erken belirtileri arasında yer alır.

Günlük hayatı etkileyen karar alma süreçlerinde zorlanma, yanlış ya da hatalı kararlar verme gibi durumlar Alzheimer’ın işaretlerinden olabilir.

Nöroloji Uzmanı "2 dakikalık test" yayınladı: Bunamanın gizli belirtisi buymuş - 11

Eşyaları alışılagelmişin dışında yerlere koymak ve daha sonra onları bulamamak, hastalık ilerledikçe sıkça görülür.

Alzheimer hastalarında depresyon, kaygı, şüphecilik gibi duygusal dalgalanmalar gözlemlenebilir. Sosyal ortamlardan kaçınma da yaygın bir belirtidir.

Hastalar, renkleri, mesafeleri veya şekilleri algılamakta zorluk yaşayabilir. Bu durum araba kullanma gibi günlük aktiviteleri tehlikeli hale getirebilir.

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