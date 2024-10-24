NSA'dan uyarı: Siber saldırılara karşı haftada bir kez yapılmalı
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), son zamanlarda artan siber saldırılara karşı alınabilecek önlemleri açıkladı. Android ve iOS kullanıcılarına haftada bir cihazlarını kapatıp açmalarını öneren ajans, ek önlemleri de sıraladı. İşte siber saldırılara karşı alabileceğiniz önlemler...
KAPATIP AÇIN
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), Android ve iOS kullanıcıları için önemli bir güvenlik önerisinde bulundu. Ajans, mobil cihazların siber saldırılara karşı korunmasında etkili bir yöntem olarak, cihazların haftada en az bir kez kapatılıp açılmasını tavsiye etti.