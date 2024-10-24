NSA'dan uyarı: Siber saldırılara karşı haftada bir kez yapılmalı

DİĞER ÖNLEMLER

Bluetooth’u Kapatın: Kullanmadığınızda Bluetooth’u kapatmak, yetkisiz bağlantı girişimlerini önler.



Keşfedilemez Modu Aktif Hale Getirin: Bluetooth’u açmanız gerekiyorsa, cihazınızı "keşfedilemez" moduna alın. Bu, saldırganların cihazınızı bulmasını zorlaştırır.



Bilinmeyen Eşleştirme İsteklerini Reddedin: Eşleştirme isteklerini kabul ederken dikkatli olun. Bilinmeyen bir cihazdan gelen istekleri her zaman reddedin.

Güçlü ve Benzersiz Şifreler Kullanın: Basit veya varsayılan şifreler kullanmaktan kaçının. Sayı, harf ve özel karakterlerden oluşan güçlü şifreler oluşturun.



Yazılımınızı Düzenli Olarak Güncelleyin: İşletim sisteminizi ve uygulamalarınızı güncel tutmak, güvenlik açıklarını kapatmak açısından önemlidir.



Bu adımları takip ederek, cihazınızı daha güvenli hale getirebilir ve siber saldırılara karşı koruma sağlayabilirsiniz.