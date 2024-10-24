NSA'dan uyarı: Siber saldırılara karşı haftada bir kez yapılmalı

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), son zamanlarda artan siber saldırılara karşı alınabilecek önlemleri açıkladı. Android ve iOS kullanıcılarına haftada bir cihazlarını kapatıp açmalarını öneren ajans, ek önlemleri de sıraladı. İşte siber saldırılara karşı alabileceğiniz önlemler...

NSA'dan uyarı: Siber saldırılara karşı haftada bir kez yapılmalı - 1

KAPATIP AÇIN

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), Android ve iOS kullanıcıları için önemli bir güvenlik önerisinde bulundu. Ajans, mobil cihazların siber saldırılara karşı korunmasında etkili bir yöntem olarak, cihazların haftada en az bir kez kapatılıp açılmasını tavsiye etti.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

NSA'dan uyarı: Siber saldırılara karşı haftada bir kez yapılmalı - 2

NSA, yayınladığı güvenlik kılavuzunda akıllı telefonların birçok özelliğinin kullanıcılar için kolaylık sağlarken aynı zamanda güvenlik riskleri oluşturduğunu vurguladı.

Rehberde, kullanıcıların siber saldırılara karşı alabileceği basit önlemler arasında güçlü şifreler kullanmak, biyometrik doğrulama sistemlerinden yararlanmak ve cihazların güncel tutulması gibi klasik yöntemler yer aldı.

NSA'dan uyarı: Siber saldırılara karşı haftada bir kez yapılmalı - 3

Ancak dikkat çeken öneri, cihazların düzenli olarak kapatılıp açılması oldu. NSA, bu işlemin spear phishing gibi daha karmaşık saldırılara karşı koruma sağladığını belirtti. Spear phishing, kişiselleştirilmiş oltalama saldırılarını ifade ederken, "sıfır tıklama" saldırıları da kötü niyetli kişilerin kurbanın cihazına zararlı yazılım yüklemesine olanak tanır.

NSA'dan uyarı: Siber saldırılara karşı haftada bir kez yapılmalı - 4

Haftada bir yeniden başlatmanın, bu tür saldırılara karşı bir koruma sağladığını ifade eden NSA, bu yöntemin tek başına yeterli olmadığını, diğer güvenlik önlemleriyle birlikte uygulanmasının önemine dikkat çekti.

NSA'dan uyarı: Siber saldırılara karşı haftada bir kez yapılmalı - 5

DİĞER ÖNLEMLER

Bluetooth’u Kapatın: Kullanmadığınızda Bluetooth’u kapatmak, yetkisiz bağlantı girişimlerini önler.

Keşfedilemez Modu Aktif Hale Getirin: Bluetooth’u açmanız gerekiyorsa, cihazınızı "keşfedilemez" moduna alın. Bu, saldırganların cihazınızı bulmasını zorlaştırır.

Bilinmeyen Eşleştirme İsteklerini Reddedin: Eşleştirme isteklerini kabul ederken dikkatli olun. Bilinmeyen bir cihazdan gelen istekleri her zaman reddedin.

Güçlü ve Benzersiz Şifreler Kullanın: Basit veya varsayılan şifreler kullanmaktan kaçının. Sayı, harf ve özel karakterlerden oluşan güçlü şifreler oluşturun.

Yazılımınızı Düzenli Olarak Güncelleyin: İşletim sisteminizi ve uygulamalarınızı güncel tutmak, güvenlik açıklarını kapatmak açısından önemlidir.

Bu adımları takip ederek, cihazınızı daha güvenli hale getirebilir ve siber saldırılara karşı koruma sağlayabilirsiniz. 

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