Nükleer enerjili süper bilim yatının geceliği 1 milyon dolar olacak

Bilimsel araştırmalar için tasarlanan süper yat Earth 300, 700 milyon dolara mal olacak. Süper yatta turistler de konaklayabilecek. Bu lüksün bir gecelik maliyeti 1 milyon dolar olacak. 300 metre uzunluğundaki gemi nükleer enerjiyle çalışacak. Proje hayata geçerse Earth 300 dünyanın en uzun süper yatı olacak.

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ntv.com.tr 28.09.2021 - 08:27

Bilimsel araştırmalar yapan Earth 300'ün aynı adı taşıyan yat projesinde detaylar belli oluyor.

Pandemi döneminde süper yatların sayısında da artış görüldü. Büyük süperyatların doğaya büyük bir zarar verdiği biliniyor.

İndiana Üniversitesi'nde yapılan çalışmaya göre kalıcı ekibe, helikopter pistine, denilaltına ve havuza sahip bir süper yat yıllık 7 bin ton karbondioksit üretiyor.

Dünya üzerinde bu tanımlamaya uyan 300 kadar süper yat bulunuyor. Bu da yılda 2 milyon ton karbondioksit anlamına geliyor. Ortaya çıkan bu kirlilik dünya üzerinde süper yatların 50 ülkenin ürettiği karbondioksitten daha fazla zararlı olduğunu işaret ediyor.

Şimdi ise nükleer enerjiyle çalışan bir süper yat projesi sunuldu. Bilimsel çalışmalar için üretilecek bu süper yatta çoğunlukla akademsiyenler ve gemi çalışanları bulunacak. Ancak 20 kadar özel oda ise turizme açılacak.

Önümüzdeki yıllarda suya indirilmesi beklenen bu yatta kalmanın gecelik maliyeti ise 1 milyon dolar olacak.

Adeta yüzen bir bilgisayar olan Earth 300'ün uzunluğu 300 metre olacak. Eğer proje hayata geçerse bilinen en uzun süper yat olan Azzam ikiye katlanacak. Yaklaşık 180 metre uzunluğunda olan Azzam, Birleşik Arap Emirlikleri kraliyet ailesine ait.

Earth 300'ün maliyetinin 700 milyon dolar olması bekleniyor. Projenin tasarımcısı Aaron Olivera, geminin 2025 yılında denize inebileceğini söyledi.