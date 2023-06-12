Nvidia GeForce Now üyeliklerine zam: Nvidia GeForce Now ne kadar?

GeForce Now ile oyun oynayan kullanıcıları üzecek haber geldi. Nvidia, GeForce Now üyeliklerine zam yaptı. Peki Nvidia GeForce Now ne kadar? İşte Nvidia GeForce Now'ın güncel fiyat listesi...

Nvidia GeForce Now üyeliklerine zam: Nvidia GeForce Now ne kadar? - 1

GEFORCE NOW NEDİR?

GeForce Now, bilgisayar donanımı iyi olmayan oyunseverler için geliştirilen bir bulut oyun hizmetidir. Bu hizmet sayesinde, kullanıcılar uzaktan bağlantı kurarak depolama alanlarından da tasarruf ediyor ve sistem gereksinimlerine zorlamadan diledikleri oyunu oynayabiliyorlar.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Nvidia GeForce Now üyeliklerine zam: Nvidia GeForce Now ne kadar? - 2

EN POPÜLER GEFORCE NOW OYUNLARI

GeForce Now kullanıcıları tarafından sıklıkla tercih edilen oyunlar şöyle:

  1. Fortnite
  2. Apex Legends
  3. Cyberpunk 2077
  4. Assassin’s Creed Valhalla
  5. Rainbow Six Siege
  6. VALORANT
  7. Warframe
  8. Destiny 2
  9. Dota 2
  10. League of Legends
Nvidia GeForce Now üyeliklerine zam: Nvidia GeForce Now ne kadar? - 3

GEFORCE NOW NE KADAR?

Nvidia GeForce Now'ın 6 aylık ve 12 aylık paketlerine zam geldi.

6 aylık: 790 TL'den 900 TL'ye,
12 aylık: 1380 TL'den 1668 TL'ye yükseldi.

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