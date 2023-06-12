Nvidia GeForce Now üyeliklerine zam: Nvidia GeForce Now ne kadar?

GEFORCE NOW NEDİR?

GeForce Now, bilgisayar donanımı iyi olmayan oyunseverler için geliştirilen bir bulut oyun hizmetidir. Bu hizmet sayesinde, kullanıcılar uzaktan bağlantı kurarak depolama alanlarından da tasarruf ediyor ve sistem gereksinimlerine zorlamadan diledikleri oyunu oynayabiliyorlar.