ODTÜ'lü araştırmacılardan tarihi proje: Cep telefonlarının şarj süresi bir yıla çıkacak
Akıllı telefonların en önemli problemi olan şarj sorununa yıllardır çözüm aranıyor. ODTÜ'lü araştırmacıların,geliştirdiği mikroelektromekanik sistemli (MEMS) nöristör aygıtı bu soruna çare olabilir. Projede araştırmacılar, cep telefonlarının şarj süresini bir yıla çıkarmayı hedefliyor.
ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Bayram ve aynı bölümde araştırma görevlisi olan Berre Vize, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen üniversitenin ULTRAMEMS Araştırma Laboratuvarı'nda geliştirdikleri "MEMS Nöristör" isimli projelerine ilişkin bilgi verdi.