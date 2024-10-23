Öklid teleskobu, evrenin şimdiye kadarki en büyük haritasını ortaya çıkardı
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), evrenin bugüne kadarki en büyük 3 boyutlu haritasının ilk bölümünü yayımladı. 14 milyon galaksi içeren bu görüntü, Öklid teleskobu tarafından çekildi. Harita, karanlık madde ve karanlık enerji üzerine daha fazla bilgi edinmeyi hedefliyor.
Avrupa Uzay Ajansı, evrenin şimdiye kadarki en büyük 3 boyutlu haritasının ilk parçasını ortaya çıkardı.
14 milyon galaksiyle dolu olan bu harita, Öklid uzay teleskobu tarafından çekildi.