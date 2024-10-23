Öklid teleskobu, evrenin şimdiye kadarki en büyük haritasını ortaya çıkardı

ÖKLİD UZAY TELESKOBU NEDİR?

1 Temmuz 2023'te fırlatılan Öklid, bilim insanlarının evrenin en gizemli iki bileşeni olan karanlık madde ve karanlık enerjinin peşine düşmelerine yardımcı olacak geniş lensli görüntüleri derlemek üzere tasarlandı.

208 gigapiksellik bir mozaik olan bu çarpıcı yeni görüntü, gökyüzünün sadece yüzde birini temsil ediyor.

10 MİLYAR YAŞINDAKİ GALAKSİLERİ GÖRÜNTÜLEYECEK

ESA'ya göre, bunun gibi yüzlerce görüntü yakalayarak, uzay teleskobu sonunda tüm gece gökyüzünün üçte birini kataloglayacak ve 10 milyar yaşına kadar olan bir milyardan fazla galaksiyi görüntüleyecek.