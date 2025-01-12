Okyanusun derinliklerinde gizemli "kayıp dünyalar" keşfedildi!

Çalışmaya dair bir açıklama yapan ETH Zürih'ten Andreas Fichtner, bulguları bir doktora benzeterek şu şekilde ifade etti: "Yıllarca ultrasonla kan dolaşımını inceleyen bir doktorun, yeni bir muayene aracıyla beklemediği bir atardamarı keşfetmesi gibi bir şey." Bu benzetme, araştırmacıların karşılaştığı şaşkınlığı ve heyecanı yansıtıyor.