Okyanusun derinliklerinde gizemli "kayıp dünyalar" keşfedildi!
Bilim insanları, Büyük Okyanus'un altında ve kıtaların içinde açıklanamayan yapılar keşfetti. Tektonik levhaların çarpıştığı ve birinin diğerinin altına girdiği bu bölgelerde, Dünya’nın mantosunda daha önce hiç gözlemlenmemiş "yitim zonları" bulundu. Ancak, bu yapıların tam olarak ne oldukları gizemini koruyor.
Bilim insanları, Büyük Okyanus'un altında ve kıtaların derinliklerinde, önceki araştırmalarda keşfedilmemiş gizemli yapılar ve yitim zonları tespit etti.
*Yitim zonu, tektonik levhaların birbiriyle etkileşime girdiği ve bir levhanın diğerinin altına doğru sürüklendiği bölgelere verilen isimdir.