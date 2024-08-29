Okyanusun dibinde yeni keşif: 20 yeni tür adayı!

Okyanuslar Dünya'nın yaklaşık yüzde 71'ini oluşturuyor. Beş ana okyanus olan Pasifik, Atlantik, Hint, Arktik ve Güney Okyanusları vahşi yaşamın tam olarak yüzde 94'ünü barındırıyor. Ancak, bu okyanusların sadece yüzde 5'i keşfedilebildi.

Deniz tabanının keşfedilmemiş kısımlarını haritalandırmak için yapılan bir keşif gezisi sırasında ise Şili açıklarında yeni bir deniz dağı ve bilim için 20 yeni potansiyel tür keşfedildi.