Olağanüstü gece görüşüne ve işitme yeteneğine sahip dinozor türü keşfedildi: Shuvuuia

Diğer taraftan, bugünün kuş türleri, dünyadaki hemen hemen her habitatta yaşıyor, ancak yalnızca bir avuç kuşun gecenin karanlığında avlanıyor: bunların en ünlüsü ise baykuşlar. Bilim insanları uzun zamandır modern kuşların evrimine yol açan teropod dinozorlarının benzer duyusal adaptasyonlara sahip olup olmadığını merak ediyorlardı.

Science dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, Shuvuuia da dahil olmak üzere yaklaşık 100 yaşayan kuş ve soyu tükenmiş dinozor türünün gözlerinin ve iç kulaklarının göreceli boyutları hakkında bilgi toplamak için bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları ve ayrıntılı ölçümler kullandılar.