Olağanüstü gece görüşüne ve işitme yeteneğine sahip dinozor türü keşfedildi: Shuvuuia

Uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip, 65 milyon yıldan daha uzun bir süre önce, günümüzdeki Moğolistan’da yaşayan küçük bir çöl dinozoru olan Shuvuuia’nın “'olağanüstü' bir gece görüşüne ve işitme yeteneğine sahip olduğunu ortaya koydu. Hayvanın, dinozorlarda veya modern kuşlarda şimdiye kadar ölçülen en büyük göz bebeğine sahip olduğunu belirtildi.

ntv.com.tr - Reuters 07.05.2021 - 11:35

Olağanüstü gece görüşüne ve işitme yeteneğine sahip dinozor türü keşfedildi: Shuvuuia - 1

Uzmanlar, yaklaşık bir tavuk büyüklüğünde olan Shuvuuia adlı kuş benzeri dinozorun, dinozorlarda veya günümüz kuşlarında şimdiye kadar ölçülen en büyük göz bebeğine sahip olduğunu söyledi. 

Olağanüstü gece görüşüne ve işitme yeteneğine sahip dinozor türü keşfedildi: Shuvuuia - 2

Bununla birlikte Shuvuuia’nın içi boş kemikler ve üç parmaklı uzuvlarla karakterize edilen dinozarların terepod sınıfına ait olduğu belirtildi. Aynı ailede dev boyutlara sahip ve etçil Tyrannosaurus rex de bulunuyor.



Olağanüstü gece görüşüne ve işitme yeteneğine sahip dinozor türü keşfedildi: Shuvuuia - 3

Öte yandan, Shuvuuia’nın tuhaf özelliklere sahip  kombinasyonu, 1998'de ilk kez rapor edildiğinden beri araştırmacıları şaşırttı. Uzmanlar, kırılgan kuş benzeri kafatası, her iki elinde tek bir pençe bulunan güçlü kolları ve uzun bacakları ile Shuvuuia'nın iskeletinin en alışılagelmeyen dinozorlardan biri olduğunu söyledi. 

Olağanüstü gece görüşüne ve işitme yeteneğine sahip dinozor türü keşfedildi: Shuvuuia - 4

Çalışmanın yazarları, Shuvuuia'nın, günümüz çöl hayvanlarının birçoğu gibi küçük memelileri ve böcekleri geceleri avladığını düşündüklerini söyledi.

Olağanüstü gece görüşüne ve işitme yeteneğine sahip dinozor türü keşfedildi: Shuvuuia - 5

65 MİLYON YILDAN DAHA ÖNCE YAŞAYAN BİR CANLIDA BU TÜR ÖZELLİKLERİN HEPSİNİN BİR ARAYA GELMESİ ŞAŞIRTICI

Araştırmacılardan  Prof. Dr. Jonah Choiniere, “Gece aktivitesi, kazma yeteneği ve uzun arka bacaklar, bugün çöllerde yaşayan hayvanların karakteristik özelliklerindendir. Ancak bunların 65 milyon yıldan daha uzun bir süre önce yaşamış tek bir dinozor türünde bir araya geldiğini görmek şaşırtıcı'' ifadelerini kullandı.

Olağanüstü gece görüşüne ve işitme yeteneğine sahip dinozor türü keşfedildi: Shuvuuia - 6

Diğer taraftan, bugünün kuş türleri, dünyadaki hemen hemen her habitatta yaşıyor, ancak yalnızca bir avuç kuşun gecenin karanlığında avlanıyor: bunların en ünlüsü  ise baykuşlar. Bilim insanları uzun zamandır modern kuşların evrimine yol açan teropod dinozorlarının benzer duyusal adaptasyonlara sahip olup olmadığını merak ediyorlardı.

Science dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, Shuvuuia da dahil olmak üzere yaklaşık 100 yaşayan kuş ve soyu tükenmiş dinozor türünün gözlerinin ve iç kulaklarının göreceli boyutları hakkında bilgi toplamak için bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları ve ayrıntılı ölçümler kullandılar.

Olağanüstü gece görüşüne ve işitme yeteneğine sahip dinozor türü keşfedildi: Shuvuuia - 7

Oxford Üniversitesi'nden çalışmanın yazarı Dr. James Neenan, ` Shuvuuia kafatasını dijital olarak yeniden yapılandırırken, lagena (kulağın spiraL şeklindeki kanalı)  boyutuna inanamadım  Profesör Choiniere'ye bakmak için aradım. İkimiz de bunun bir hata olabileceğini düşündük, bu yüzden diğer kulağı da inceledim. Elimizde ne kadar harika bir keşif olduğumuzu ancak o zaman anladık” dedi. 

Olağanüstü gece görüşüne ve işitme yeteneğine sahip dinozor türü keşfedildi: Shuvuuia - 8

GÜNÜMÜZÜN BAYKUŞLARINDAN DAHA İYİ GÖRÜYORLARDI

Ardından araştırmacılar, hayvanın görüşünü değerlendirmek için için her türün göz bebeğini çevreleyen bir dizi kemik olan skleral halkaya baktı. Göz bebeği ne kadar geniş açılabilirse, o kadar çok ışık içeri giriyor ve gece görüşü o kadar netleşiyor. Yapılan çalışmanın ardından Shuvuuia’nın mükemmel bir gece görüşüne sahip olduğu görüldü. 


Dr. Neenan ,”Shuvuuia, bugünün baykuşlarıyla karşılaştırıldığında  hem olağanüstü işitme hem de gece görüşüne sahipti. Hangisinin daha iyi olduğunu söylemek zor, ancak analizimiz Shuvuuia'nın peçeli baykuşlardan biraz daha iyi gece görüşüne sahip olabileceğini gösteriyor gibi görünüyor” dedi.

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