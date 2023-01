"Ölümsüzlük" artık mümkün: 100 yıl sonra büyük torunlarınıza pandemi anılarınızı anlatabilirsiniz

İngiltere’de yer alan Dijital Miras Derneği (Digital Legacy Association) üyesi ve dijital çağda ölüm hakkında All the Ghosts in the Machine adlı bir kitabın yazarı olan Dr. Elaine Kasket, “İnsanlar her zaman, ölen kişinin eşyalarını hatıra olarak saklamışlar, belirli türdeki eşyaların korunduğu çeşitli ritüellerle uğraşmışlardır. Dijital olarak ölülerin geri getirilmesi, fiziksel ritüellerin teknolojik bir versiyonu olarak görülebilir" dedi.