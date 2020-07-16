Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model

Alman otomotiv devi Opel logosunu değiştirdi. Şirket tarafından görücüye çıkarılan yeni logonun ilk kez Opel Mokka modelinde kullanılacağı açıklandı.

ntv.com.tr

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 1
Opel logosunu yenileme kararı aldı. 1963 yılından beri çember ve şimşekten oluşan bir logo üzerinde küçük bir revizyon yapan Alman firma yeni logoya ilk kez Opel Mokka modelinde yer verecek.
Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 2

Opel'in Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mark Adams yeni Opel logosu ile ilgili şöyle konuştu: 

“Logonun dış çemberi daha ince, daha zarif, daha kibar ve daha belirgin. Bu detaylar markamızın logosunu daha da vurgular nitelikte. tüm detaylar oldukça keskin. 'Opel' yazısı, bir mücevher parçasındaki ince bir gravür gibi çemberin alt kısmına entegre edildi.”   

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 3

LOGOLAR VE ANLAMLARI

BMW Group Classic'in Arşiv Müdürü Fred Jakobs geçtiğimiz dönemde "Renkler, Bavyera eyaletinin bayrağının renklerini temsil ediyor. Ancak bu dizayn, orijinal bayrağın ters şeklinde tasarlanıyor" sözleri ile logonun hikayesine açıklık getirmişti.

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 4

Peki diğer şirketlerin logolarını tasarlarken başvurduğu yöntemleri biliyor musunuz? İşte şirketlerin ikonik logolarının anlamları...

Google, bundan 4 yıl önce ikonik logosunu değiştirdiğinden beri yeni logonun tasarımsal hatalara sahip olduğu defalarca dile getirilmişti. Ancak bu tasarım o kadar basit bir hataya ev sahipliği yapamayacak bir detaya ev sahipliği yapıyor. 

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 5
Teknoloji devi Google'ın yeni logosunun ardında altın oran var.  Apple'ın logosunda da başvurduğu altın oranı matematik ve sanatta, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran olarak tarif etmek mümkün.

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 6

LG: Markanın logosu tam 3 farklı anlam taşıyor: LG harfleri, gülen yüz ve açma/kapama tuşu gibi görünen bir sembol. Ve bu elementler bir Pac Man logosu olarak da tekrar düzenlenebiliyor.  

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 7

Flight Finder: Burada basit ama zekice bir beyaz alan kullanımı var. Sırt sırta veren iki tane F harfi havayolu şirketinin, uçak logosunu oluşturuyor.  

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 8

Eighty20: Data analiz şirketinin logosu, "1" ve "0"lardan oluşan binary sayı sistemini temsil ediyor. 

Mavi kareler sistemdeki "1"leri temsil ederken, gri kareler ise "0"ları temsil ediyor. 

Üst satırdaki "1010000" Eighty'yi oluştururken, alt satır da "0010100" 20'yi ifade ediyor.  Böylece şirketin ismi Eighty20 binary sistemi ile ifade ediliyor.

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 9

Dell: Logodaki yan yatmış E, logoyu oluşturan Michael Dell’in hayalinde dönüştürmek istediği dünyayı temsil ediyor. Bazıları da logonun bir floppy diski taklit ettiğini söylüyor.  

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 10

Sony Vaio: Marka, orijinal Vaio logosunu V ve A harfleriyle analog bir dalga şekli olarak, I ve O harflerini ise binlik kod olarak temsil etti.  

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 11

Amazon: Logonun sarı okunun bir gülümsemeyi içerdiğini fark ediliyor ama aynı zamanda A’dan Z’ye noktalarını da işaret ettiğini fark ettiniz mi?  

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 12

Facebook Places: Facebook’un şu an ölmüş durumda bulunan yer bildirimi uygulaması, Foursquare’e olan yanıtıydı. Kırmızı okun 4 numarasının üzerinde durduğuna dikkat edin, planlanmış hedefin bir göstergesi.  

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 13

Skitch: Bu logo bir okun üzerindeki kuş tüylerini andırıyor ama aslında onlar S harfinin yansımaları.  

  

  

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 14

Cisco: Bu logo, Golden Gate köprüsünün form olarak alındığı dijital bir sinyali simgeliyor.  

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 15

Nintendo Gamecube: Sadece bir küpün içinde bir küp değil, aynı zamanda bir G’de C’yi çevreliyor.  

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 16

Amerikan Siber Kuvvetleri: Altın bir iç jantın içindeki mühründe 32 karakter kodun birleştiği görülüyor. 

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 17

Quip: Belgesel hazırlamaya yarayan Quip’in logosu aşikar bir şekilde Q ama aynı zamanda bir parça kağıda da yazmakta olan bir kalem şeklinde.  

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 18

Microsoft Xna: Oyunları geliştirmeye yarayan bu aletin logosu, Xna’nın mors koduyla yazılmış halini içeriyor.  

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 19

Ubuntu: Operasyon sisteminin logosu aslında 3 tane elele tutuşan insanın yukarıya doğru bakmasından oluşuyor.  

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 20

Picasa: Google ın Picasa’sı resimleriniz için oyun konsepti olan bir uygulama. Casa İspanyolca’da ev demek ve logoda renkli kamera kadrajının içinde bir ev figürü yer alıyor.  

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 21

Sun Microsystems: Sun Microsystems, 2010’da Oracle tarafından alındı ve basit logosu aldatıcı bir şekilde zekiceydi. Sadece U şeklinde olan bir öbek S’nin Sun olarak yazılmasıyla oluşmuş.  

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 22

Claimair: Bu logo belli ki kağıt bir uçak. Ama görsel bir kelime oyunu da var. Siz havayoluna bir şikayet getirdiğinizde şirket size kağıt işinde yardım ediyor.  

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 23

Rdio: Markanın logosu D ve O harflerinde iki yaygın müzikal nota sembolü olan tam nota ve dörtlüğü içeriyor.  

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 24

Hotel Tonight: Bu logo hem bir yatak hem de değişik biçimli bir h harfi, nasıl bakıldığına göre değişir.  

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 25

Just in Case: Markanın zekice logosu bir demet dokümanın kurdeleyle bağlanmış halini içeriyor.  

 

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 26

Jelly: Twitter’ın kurucu ortağı Biz Stone’un Q&A app’i Jelly, şeklen aynen bir denizanasına benziyor. Ama aynı zamanda da bir beyin formunda.  

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 27

Milyonlarca bilgisayarda buluna bu tuşun aslında çok basit bir anlamı var. Bu açma-kapatma düğmesi, tüm kodların oluştuğu ikili sayı sistemindeki 1 ve 0 sayılarından oluşuyor.

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 28

İlk olarak 1996'da ortaya çıkan ve veri aktarmada kullanılan en yaygın bağlantı yöntemi haline gelen USB, İngilizce 'Universal Serial Bus'ın (Evrensel Seri Yolu) kısaltması. Sembolü ise üçe yola ayrılan bir hat. Her bir hattın ucunda farklı bir şekil var: Daire, ok ve kare.

USB sembolü aslında Yunan mitolojisindeki denizler tanrısı Poseidon'un üç dişli mızrağına bir gönderme. Mızrağın her bir dişinin ucundaki farklı işaret ise USB teknolojisinin farklı cihazları birbirine bağlayabilme özelliğini simgeliyor.

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 29

Cep telefonlarında sıklıkla kullanılan Bluetooth özelliği, kablosuz bağlantıda standart uygulama haline gelmiş durumda. Sembolün kökleri ise Vikinglere dayanıyor.

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 30

Ağırlık sembolü olarak ortaya çıkan bir diğer sembol de elektronik postaların vazgeçilmezi '@' işareti.

İlk olarak 16. yüzyılda İspanya'da bir ağırlık ölçü birimi olan Arroba'nın kısaltması olarak kullanıma giren sembolü, o dönemden kalma ticari yazışma ve tüccar kayıtlarında görmek mümkün.

Sembol daha sonra yer bildirimi olarak görev görmeye başlamış.

Elektronik postalarda da '@' sembolü adresin bulunduğu servis sağlayıcıya işaret ediyor.

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 31

NETFLİX'İN YENİ LOGOSU

Online film ve dizi platformu Netflix dikkat çeken bir yeniliğe gitti. Şİrketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Biraz kişisel haberler: bugünden itibaren orijinal şovlarımız için yeni bir logo animasyonumuz olacak. Netflix'i güzel kılan dillerin, hayranların, hikayelerin ve yaratıcıların spektrumunu gösteriyor. siz sormadan söyleyelim: ses değişmeyecek. "

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 32

VOLKSWAGEN'İN YENİ LOGOSU

VW Frankfurt Otomobil Fuarı öncesinde ID.3 adlı ilk elektrikli otomobilini resmi olarak tanıttı.

Alman otomotiv devinin elektrikli modellerinde kullanacağı yeni logosu da görücüye çıktı.

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 33

Şirket bu otomobilde 3 farklı batarya seçeneği sunulacak.

Bu seçenekler 45 kW-saat (330 km menzil), 58 kW-saat (420 km menzil) ve 77 kW-saat (550 km menzil) şeklinde.

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 34

VOLKSWAGEN LOGOSUNUN EVRİMİ

Volkswagen'in 1939 yılından günümüze logo evrimi.
Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 35

Bir dönem Google'a kafa tutan Yahoo son dönemde adını unuttuğumuz şirketlerden biri.

Firma logo değişikliği ile gündemde. En son 2013'te böyle bir değişikliğe giden girma Yeni logo ile şirket yeni posta servisini de duyurdu.

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 36

FACEBOOK'UN YENİ LOGOSU

Son dönemde veri skandalları ile gündemde olan Facebook logosunu değiştirdi. Facebook'tan yapılan açıklamada, 15 yıl önce tek bir uygulama olarak yayın hayatına başlayan platformun, bugün insanlar arasında iletişim sağlamak, iş geliştirmek gibi çeşitli amaçlar için ürün paketi sunduğu bildirildi.

Yeni logonun, şirketin platformlarına özel olarak farklı renklerde kullanılması bekleniyor.

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 37

Açıklamada görüşlerine yer verilen Facebook Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi Antonio Lucio, Facebook tarafından sunulan ürünler konusunda daha net olma amacıyla şirketin logosunu güncellediklerini belirterek, tanıtılan yeni logonun Facebook şirketinin kendi markasını ve kurumsal kimliğini koruyarak şirket ve uygulamaları arasında ayrım oluşturacağını kaydetti.

Lucio, yeni logonun anlaşılırlık amacıyla tasarlandığını, şirket ve uygulama arasında görsel ayrım oluşturma amacıyla özel tipografi ve büyük harf kullanımının tercih edildiğini aktardı.

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 38
Logo, Facebook uygulaması değil ana şirketin yeni logosu olarak gösteriliyor. Şirket, bu logoyu yakın dönemde bünyesinde bulunan Instagram ve WhatsApp içerisinde de kullanacak.
Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 39

BMW'NİN YENİ LOGOSU

BMW oldukça radikal bir değişime imza attı. Alman otomotiv şirket 23 yıl sonra logosunu değiştirdi. Şirket en son 1997 yılında benzer bir değişikliğe gitme kararı almıştı.
Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 40

BMW Müşteri Markası Kıdemli Başkan Yardımcısı Jens Thiemer konu ile ilgili yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: 

“Yeni logo ve marka tasarımı, markanın  mobilte ve gelecekte sürüş keyfi için önemini ve alaka düzeyini simgeliyor” 

Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 41

CORONA VİRÜS ETKİSİ: LOGOLAR DEĞİŞTİ

Corona virüs ile mücadelde sosyal mesafenin önemine dikkat çekmek için logosunu yeniden dizayn eden Hyundai orijinal logosunda iki kişinin ele sıkışmasının resmedildiğinin altını çizerek günün koşulları çerçevesinde bu logoyu yeniden dizayn ettiklerini duyurdu.
Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 42
Mercedes yeni logosunu "mesafeye dikkat ettiğiniz için teşekkürler" notu ile paylaştı.
Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 43
Logosunu ayıran Volkswagen değişen logosunun altına "Sosyal mesafeye özen gösterdiğiniz için teşekkürler" notunu düştü.
Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 44
AUDI'nin ikonik 4 halkası da sosyal mesafeye dikkat çekmek için ayrıldı.
Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 45
Logosunu ayıran bir başka şirket olan CocaCola ise "Ayrı kalmak birlikte hareket etmenin en iyi yoludur" mesajı yayınladı.
Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 46
Hava taşımacılığı şirketi DHL de sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı
Opel logosunu değiştirdi! İşte logoya ev sahipliği yapacak ilk model - 47
McDonalds ise adını baş harfi olan ikonik 'M' harfini ikiye bölerek sosyal mesafeye önem verilmesini istedi.

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