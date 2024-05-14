OpenAI, ChatGPT'nin yeni sürümü GPT-4o'yu tanıttı: "Her" filmi gerçek oldu
Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, düzenlediği konferansta yapay zeka botuna yeni bir güncelleme getirdi. GPT-4o güncellemesiyle birlikte yapay zekanın sesli sohbetlerde gerçek bir insan gibi diyalog kurabildiği, çeviri yapabildiği ve metin ile görsel arasında etkileşim kurabildiği görülürken, akıllara Joaquin Phoenix'in başrol oynadığı "Her" filmi geldi. İşte ChatGPT'nin yeni sürümü GPT-4o'ya dair her şey...
OpenAI, dün akşam düzenlediği konferansla birlikte ChatGPT'ye yeni bir güncelleme getirdi.
GPT-4o güncellemesiyle birlikte anlık olarak çeviri yapabilen ve metin ile görsel arasında etkileşim kurabilen yapay zekalı sesli asistan tanıtıldı.
İşte ChatGPT'nin GPT-4o güncellemesiyle duyurduğu özellikler;