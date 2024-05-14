OpenAI, ChatGPT'nin yeni sürümü GPT-4o'yu tanıttı: "Her" filmi gerçek oldu

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, düzenlediği konferansta yapay zeka botuna yeni bir güncelleme getirdi. GPT-4o güncellemesiyle birlikte yapay zekanın sesli sohbetlerde gerçek bir insan gibi diyalog kurabildiği, çeviri yapabildiği ve metin ile görsel arasında etkileşim kurabildiği görülürken, akıllara Joaquin Phoenix'in başrol oynadığı "Her" filmi geldi. İşte ChatGPT'nin yeni sürümü GPT-4o'ya dair her şey...

OpenAI, ChatGPT'nin yeni sürümü GPT-4o'yu tanıttı: "Her" filmi gerçek oldu - 1

OpenAI, dün akşam düzenlediği konferansla birlikte ChatGPT'ye yeni bir güncelleme getirdi.

GPT-4o güncellemesiyle birlikte anlık olarak çeviri yapabilen ve metin ile görsel arasında etkileşim kurabilen yapay zekalı sesli asistan tanıtıldı.

İşte ChatGPT'nin GPT-4o güncellemesiyle duyurduğu özellikler;

TEKNOLOJİ HABERLERİ

OpenAI, ChatGPT'nin yeni sürümü GPT-4o'yu tanıttı: "Her" filmi gerçek oldu - 2

ANLIK ÇEVİRİ YAPABİLİYOR

Murati Chen ve Zoph, ChatGPT-4o'nun İtalyanca ve İngilizce arasındaki canlı bir konuşmayı nasıl tercüme edebildiğini gösterdi.

Duyuruda GPT-4o, İtalyanca ve İngilizce konuşan iki kişinin diyaloğunu anlık olarak çeviri yaptı. 

"BÜYÜK BİR ADIM ATIYORUZ"

Murati, "Son birkaç yıldır bu modellerin zekasını geliştirmeye çok odaklandık ve oldukça iyiye gittiler. Fakat ilk kez kullanım kolaylığı konusunda gerçekten büyük bir adım atıyoruz."

OpenAI, ChatGPT'nin yeni sürümü GPT-4o'yu tanıttı: "Her" filmi gerçek oldu - 3

NE HİSSETTİĞİNİ ANLIYOR

ChatGPT'nin görsel yetenekleri belki de gerçek zamanlı konuşma becerilerinden daha etkileyicidir.

Chatbot, bir telefon kamerası aracılığıyla birinin yüzüne bakabiliyor ve yüz ifadelerinden o kişinin ne hissettiğini anlayabiliyor.

OpenAI, ChatGPT'nin yeni sürümü GPT-4o'yu tanıttı: "Her" filmi gerçek oldu - 4

MATEMATİK ÖĞRETİYOR

Bir başka tanıtılan özellikte ise ChatGPT'nin ekran paylaşımı yoluyla kullanıcın tableti veya bilgisayarının ekranına bakarak matematik probleminin çözülmesine yardımcı oluyor.

OpenAI, ChatGPT'nin yeni sürümü GPT-4o'yu tanıttı: "Her" filmi gerçek oldu - 5

TOPLANTILARI TAKİP EDİP ÖZETLEYEBİLİR

Öte yandan şimdilik yalnızca Mac bilgisayarlar için uygulaması çıkan ChatGPT, GPT-4o sesli asistanıyla birlikte toplantılarınızı ve görüntülü konuşmalarınızı takip edebiliyor.

Böylelikle yapay zeka toplantıları takip ediyor ve hangi konuda konuşulduğuna dair bir özet geçebiliyor.

OpenAI, ChatGPT'nin yeni sürümü GPT-4o'yu tanıttı: "Her" filmi gerçek oldu - 6

"HER" FİLMİ GERÇEK OLDU

OpenAI CEO'su Sam Altman tanıtımın ardından X'te, Scarlett Johansson tarafından seslendirilen yapay zeka asistanına aşık olan bir adam hakkında Spike Jonze'un 2013 yapımı filmine bir atıfta bulunarak "her" ifadesini paylaştı.

Filmde başrol karakterini canlandıran Joaquin Phoenix'in yapay zekalı sesli sohbet asistanıyla yaşadığı ilişki konu alınıyordu.

GPT-4o güncellemesiyle birlikte "Her" filmi gerçek oldu.

OpenAI, ChatGPT'nin yeni sürümü GPT-4o'yu tanıttı: "Her" filmi gerçek oldu - 7

GPT-4O NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şirket, GPT-4o modelinin önümüzdeki birkaç hafta içinde ChatGPT'de kullanıma sunulacağını söyledi.

OpenAI ayrıca tamamen yeni GPT-4o büyük dil modelini ücretsiz olarak kullanıma sunacağını, yani kullanmak için ChatGPT Plus aboneliğine gerek olmayacağını duyurdu

DAHA FAZLA GÖSTER