OpenAI, metinden video oluşturan "Sora"dan yeni görüntüler paylaştı

Dijital sanatçı ve ödüllü bir sürükleyici stüdyo olan Radical Realities'in kurucu ortağı Benjamin Desai, "Sora tarafından desteklenen alternatif bir geçmişe bu yaratıcı bakışı paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Erken 20. yüzyıl film estetiğini tuhaf senaryolarla harmanlıyor ve hayvanları beklenmedik rollere yerleştiriyoruz. Bu çalışma, günümüz teknolojisinin potansiyelini sergilerken merak duygusunu ateşlemeyi amaçlıyor. Sora ile yaratmak hala deneysel bir süreç, çok sayıda yineleme ve ince ayar içeriyor. Sihirli bir düğme çözümünden çok bir insan-yapay zeka işbirliğine benziyor. Bu büyüleyici hayvanlara ve 'ya olsaydı' diye sormanın keyfine bir göz atın."