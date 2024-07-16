OpenAI, metinden video oluşturan "Sora"dan yeni görüntüler paylaştı

OpenAI, yapay zeka yardımıyla metinden video oluşturabilen aracı "Sora"dan yeni görüntüler paylaştı. ABD'li teknoloji şirketi, yapay zeka aracını erişime sınırlı bir şekilde geliştirmeye devam ettiğini söyledi.

OpenAI, metinden video oluşturan "Sora"dan yeni görüntüler paylaştı - 1

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, metinden video üretme özelliği "Sora"yı geliştirmeye devam ediyor.

ABD'li şirket, bu özelliğini geçtiğimiz Şubat ayında tanıtmış ancak henüz sınırlı erişimde olduğunu belirtmişti.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

OpenAI, metinden video oluşturan "Sora"dan yeni görüntüler paylaştı - 2

OpenAI, son olarak Instagram hesabı üzerinden Sora aracıyla üretilen yeni videoları kullanıcılarıyla paylaştı.

Henüz Sora aracına erişim sınırlı olsa da şirket modelin yeteneklerini ve sınırlarını test etmek için daha fazla yaratıyıcıya (dijital VFX öncüleri, mimarlar, koreograflar, mühendislik sanatçıları ve yaratıcı girişimciler) genişletmeye devam ediyor.

OpenAI, metinden video oluşturan "Sora"dan yeni görüntüler paylaştı - 3

Dijital sanatçı ve ödüllü bir sürükleyici stüdyo olan Radical Realities'in kurucu ortağı Benjamin Desai, "Sora tarafından desteklenen alternatif bir geçmişe bu yaratıcı bakışı paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Erken 20. yüzyıl film estetiğini tuhaf senaryolarla harmanlıyor ve hayvanları beklenmedik rollere yerleştiriyoruz. Bu çalışma, günümüz teknolojisinin potansiyelini sergilerken merak duygusunu ateşlemeyi amaçlıyor. Sora ile yaratmak hala deneysel bir süreç, çok sayıda yineleme ve ince ayar içeriyor. Sihirli bir düğme çözümünden çok bir insan-yapay zeka işbirliğine benziyor. Bu büyüleyici hayvanlara ve 'ya olsaydı' diye sormanın keyfine bir göz atın."

OpenAI, metinden video oluşturan "Sora"dan yeni görüntüler paylaştı - 4

OpenAI'ın Sora aracı tarafından üretilen görüntülerde erken 20. yüzyıl film estetiğini tuhaf senaryolarla harmanlıyor ve hayvanlar beklenmedik rollere yerleştiriliyor.

İşte Sora ile yaratılan videolardan bazı görüntüler;

OpenAI, metinden video oluşturan "Sora"dan yeni görüntüler paylaştı - 5
OpenAI, metinden video oluşturan "Sora"dan yeni görüntüler paylaştı - 6
OpenAI, metinden video oluşturan "Sora"dan yeni görüntüler paylaştı - 7
OpenAI, metinden video oluşturan "Sora"dan yeni görüntüler paylaştı - 8
OpenAI, metinden video oluşturan "Sora"dan yeni görüntüler paylaştı - 9
OpenAI, metinden video oluşturan "Sora"dan yeni görüntüler paylaştı - 10
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