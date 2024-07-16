OpenAI, metinden video oluşturan "Sora"dan yeni görüntüler paylaştı
OpenAI, yapay zeka yardımıyla metinden video oluşturabilen aracı "Sora"dan yeni görüntüler paylaştı. ABD'li teknoloji şirketi, yapay zeka aracını erişime sınırlı bir şekilde geliştirmeye devam ettiğini söyledi.
Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, metinden video üretme özelliği "Sora"yı geliştirmeye devam ediyor.
ABD'li şirket, bu özelliğini geçtiğimiz Şubat ayında tanıtmış ancak henüz sınırlı erişimde olduğunu belirtmişti.