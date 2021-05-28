Oppo Reno 5 Lite tanıtıldı: Türkiye'de üretiliyor

ntv.com.tr 28.05.2021 - 09:51
Telefon, perde arkasında Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) özelliği ile hareket halinde sabit bir video kaydı yapabiliyor.
Oppo’nun yerli üretim ikinci telefonu olan Reno 5 Lite modelinde bulunan dinamik Bokeh bulanıklaştırma efekti ışığı çizgilere dönüştürüyor ve arka planın ayrıntılarının görülmesini engelliyor.
Oppo Reno 5 Lite'ın tavsiye edilen Türkiye satış fiyatı 4299 TL olarak belirlendi.
Ancak internette yapılan aramalarda fiyatlarda yüzde 20'ye yakın indirim yakalamak mümkün.