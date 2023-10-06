Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor

TikTok'ta görsel illüzyonlar ile ünlü olan Mia Yilin, paylaştığı resim üzerinden insanların kişilik analizlerini yapabildiğini belirtti. Kullanıcılar paylaşılan görsel illüzyonda ikiye bölündü. Peki siz bu resme baktığınızda ilk olarak ne gördünüz? İşte Mia Yilin'in kişilik analizleri.

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 1

TikTok'ta görsel illüzyonlarla ünlenen Mia Yilin'in paylaştığı bu resim sayesinde, insanların kişiliği hakkında bir işaret sunabileceği belirtildi.

Resim hem dikey çizgileri hem de öpüşen iki dudağı anımsatıyor.

Mia, insanların görsel illüzyonda ilk gördükleri şeyin kişiliği hakkında bir işaret sunabileceğini iddia ediyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 2

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medya platformu TikTok'ta görsel illüzyon paylaşımlarında bulunan Mia Yilin platform üzerinde kullanıcıları ikiye böldü.

Bazıları düz çizgi gördüğünü belirtirken, bazıları ise öpüşen dudak gördüğünü söyledi.

İşte Mia Yilin'in resimde ilk öpüşen dudak veya düz çizgi görenler için kişilik analizi. 

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 3

EĞER İLK OLARAK ÇİZGİ GÖRDÜYSENİZ

Mia ilk olarak çizgileri gören insanların kişilik analizlerini "Eğer ilk olarak çizgileri gördüyseniz, o zaman en büyük özelliğiniz nezaketinizdir. Siz mücadele ediyor olsanız bile zor zamanlar geçirenler için kalbiniz acıyor." diye açıkladı.

Bu gücün gelecekte fayda sağlayacağını belirten Mia, "İyiliğiniz sayesinde hayatınızda birçok nimet ve sürprizle karşılaşacaksınız. Hassas bir zihne sahip duyarlı bir insansınız. Başkalarının duygularını kolayca anlayabiliyorsunuz ve diğer insanlara ve onların ilişkilerine büyük önem veriyorsunuz." dedi.

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 4

ÖPÜŞEN DUDAKLARI GÖRDÜYSENİZ

Ardından içerik oluşturucu, ilk olarak öpüşen dudakları gören kullanıcıların kişilik analizleri için şu ifadeleri kullandı;

"Eğer ilk kez dudakların öpüştüğünü gördüyseniz, o zaman geleceğinizde büyük zorluklar olmayacaktır. Karşınıza engeller çıksa bile, bunları kolaylıkla aşacaksınız.

Yiyecek, para, barınma veya giyecek konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak. Yaşlandıkça daha müreffeh olacaksın. Çocukluğunuzdan beri başkalarına karşı hep çok sorumluluk sahibi oldunuz.

Kariyerinizde en çok ihtiyaç duyduğunuz anda destek ve yardım alacaksınız, sıkı çalışmaya devam ettiğiniz sürece işler daha da iyiye gidecektir"

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 5

Bilişsel işlevleri yüksek tutmak için günlük bir bulmaca ile zihin egzersizi yapmak önemlidir, bu nedenle görseldek zeka oyunu düşündüğünüzden daha faydalı olabilir.

Şapka takan üç kişiyi 30 saniyeden kısa sürede bulabilir misiniz?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 6
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 7

Bu zorlu yeni zeka oyunu, gözlerinizi düzinelerce latte arasında balkabaklı latteyi bulmaya zorluyor.

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 8
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 9

38 sayısını 10 saniyede bulabilir misiniz?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 10
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 11

Kaç tane üçgen var? Her parçanın kendi üçgenini oluşturabileceğini, daha sonra başka bir parçayla eşleştirildiğinde başka bir üçgen oluşturabileceğini unutmayın.

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 12
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 13

Kakadu papağanlarının arasında kaç tane beyaz güversin var?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 14
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 15

Resimdeki ilk satırda 7 = 42, sonraki iki satırda ise sırasıyla 6 = 30 ve 5 = 20 yazmaktadır. Ancak, dizinin son eklemesi yapılmamış, '3 =' işleminin ardından gelen sayının cevabını bulmanız istenmiştir.

Bulmaca ilk başta oldukça zor gibi görünse de, görseldeki sayılar arasında bir ilişki kurduğunuzda, dördüncü satırın çözümünü hızlı bir şekilde yapacaksınız.

İngiliz Daily Mirror gazetesine göre ileri ve üstün zekaya sahip kişiler bu sorunun cevabını 11 saniyenin altında veriyor.

Siz de onlar arasında yer alıyor musunuz? 

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 16

Her sayı kendisinden önce gelen rakamla çarpılır, yani 7 = 42 ise, 7, 6 ile çarpılarak 42 elde edilir. Benzer bir şekilde,6 = 30 sayısı da kendisinden önceki sayı olan 5 ile çarpılarak 30 sayısını verir. 

5 = 20 işlemi de 5 x4 çarpımının bir sonucudur. Bu mantıkla gidildiğinde 3’ün de kendinden önceki sayı ile çarpılması gerekir, yani 3 x 2 = 6.

Dolayısıyla sorunun yanıyı 6’dır. 

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 17

Yeni bir optik illüzyon, insanların görüntüde ilk olarak hangi hayvanı gördüğüne bağlı olarak onların ne tür bir kişiliğe sahip olduğunu ortaya çıkardığını iddia etti. 

Söz konusu resim, bu hafta bir sosyal medya platformunda 450 binden fazla takipçisi olan Mia adlı bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. 

Yapılan paylaşımnda, görselde ilk önce hangi hayvanı gördüklerine bağlı olarak insanların içe dönük mü olduklarının anlaşıldığı belirtildi. Bununla birklikte görselde, bir aslan ve zebralar bulunuyor.  Peki siz ilk önce hangi hayvanı gördünüz?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 18

CEVAPLAR

Mia ilk olarak, fotoğrafta ilk önce zebraları gören kişilerin dışa dönük insanlar olduğunu belirterek,  "Eğer ilk olarak iki zebrayı gördüyseniz, sohbet etme ve arkadaşlık kurma konusunda harikasınız demektir.Başkalarının ne duymak istediğini her zaman biliyorsunuz ve sonuç olarak onları kendi isteğinize göre yönlendirebiliyorsunuz. Ancak, daha derin sorunlar söz konusu olduğunda, yalnızca 'yakın arkadaşlarınıza ve ailenize' güvenmeyi seviyorsunuz.” dedi. 

Ardından Mia, aslanı ilk olarak  görmenin ne anlama geldiğini açıkladı:

 "Eğer resimde  ilk olarak aslanı gördüyseniz, arada bir arkadaşlarınızla takılmayı seven biri olsanız da, özünde daha çok içe dönüksünüz ve yalnız geçirdiğiniz zamana değer veriyorsunuz demektir. Başkalarına karşı sesinizi nadiren yükseltiyorsunuz çünkü sadece yüksek sesle konuşmanın bir şey kazandırmayacağını biliyorsunuz.” dedi. 

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 19
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 20
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 21

Papağanların arasındaki kelebeği bulabilir misiniz?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 22
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 23

“Gizli daireler” içeren bir optik illüzyon sosyal medyada viral oldu. “Sandık İllüzyonu” adı verilen illüzyona sahip fotoğraf, ilk bakışta, özellikle eski binaların tavanları süsleyen gömme panelleri tasvir ediyor gibi görünüyor ve içerisinde daireleri algılayabilmek ilk bakışta neredeyse imkansız. 

Ancak, dikkatli bakıldığında görselde 16 dairenin olduğu görülüyor. Peki bunların nerede olduğunu 10 saniyenin altında tespit ederek, diğer insanlardan daha iyi bir gözlem yeteneğine sahip olduğunuzu kanıtlayabilir misiniz?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 24

GÖRMEK ORTALAMA 45 SANİYE SÜRÜYOR

Sandık İllüzyonu, 2006 yılında ABD’de yer alan Stanford Üniversitesi'nde psikoloji ve görsel gelişim profesörü olan Anthony Norcia tarafından oluşturuldu. Profesör Norcia, "Bu görüntüye ilk kez bakanlar her zaman arka plandan ayrılmış 16 daireyi görmüyorlar. Bunun yerine, sıklıkla ‘kapı panelleri’ olarak tanımladıkları onlarca dikdörtgen görüyorlar.“ dedi. 

Norcia araştırmasında görüntüyü yaklaşık 100 kişiye gösterdiğini ve bu kişilerin daireleri görmesinin ortalama 45 saniye sürdüğünü belirtti.  Ancak, Norcia katılımcıların, çok daha uzun sürede, bazılarının ise sadece 10 ila 15 saniye gibi çok kısa bir süre sonra daireleri fark ettiğini söyledi. 

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 25

Oyulmuş bal kabakları ve mutfak eşyalarının arasına kamufle olmuş hayaleti 11 saniyede bulabilecek misiniz?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 26
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 27

CEVAPLAR

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 28

Bahar ayları yaklaşıyorken,  İngiltere merkezli moda perakendecisi Quiz, mor, pembe ve kırmızı çiçeklerden oluşan bir bulmaca tasarladı. Quiz, sosyal medya kullanıcılarından görselde gizlenen çantayı bumasını istedi. Rekorun ise 12 saniye olduğu açıklandı. Peki siz 12 saniyenin altında görselde gizlenen çantayı bulabildiniz mi? Eğer yanıtınız 'evet' ise oldukça dikkatli birisiniz ve toplumun yüzde10'luk bir kesimindensiniz. 

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 29

Görsele dikkatli bir şekilde baktınızda çantanın, sol alt köşede olduğunu anlayabilirsiniz.

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 30

Yazılım şirketi iCompario tarafından hazırlanan görsel, sosyal medyanın gündemine oturdu. Akıllara durgunluk veren optik illüzyon, arka plana çizgiler yerleştiren Munker-White konsepti kullanılarak üretildi. İnsan gözleri, sadece nesnelerin renklerini değil, aynı zamanda nesneyi çevreleyen renkleri de dikkate aldığından her kullanıcı görselde farklı sayıda renk gördü. 

Peki siz kaç tane renk görüyorsunuz?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 31

iCompario,  "Her ne kadar farklı renklerde yakıt pompaları varmış gibi görünse de,  sadece beş farklı renkte yakıt pompası var ve her sıradaki pompaların renkleri önceki sıradakiyle tamamen aynı.” yanıtını verdi. Yakıt pompalarının rengi, görselin  üzerideki çizgilerde kullanılan renge bağlı olarak algılanıyor. Örneğin, kırmızı bir çizgi yakıt pompasına farklı bir renk algısı veriyor.

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 32

Bununla birlikte, Munker-White konsepti, 2019'da kırmızı, mavi ve yeşil çizgilerin arasında yüzen,  farklı renklerde küreler gösteren başka bir optik illüzyonu oluşturmak için kullanıldı. Peki sizce buradaki küreler aslında kaç farklı renge sahip?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 33

 Prof. Dr. David Novick'e göre, başlangıçta çeşitli renklerde görünen kürelerin hepsi aynı renktedir.

Novick, oluşturduğu görsel için "Sarımsı, kırmızımsı ve mor gibi görünen ama aslında tamamen aynı açık kahverengi temel renge (RGB 255,188,144) sahip kürelerden oluşan üç renkli bir konfeti illüzyonu" yorumunda bulundu.

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 34

Bu kumar masasında kim hile yapıyor?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 35

Masadan pul çalan kırmızı elbiseli kadın hile yapıyor.

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 36

Uluslararası düzeyde IQ testi yapan bir kurum kavşakta bulunan 7 arabalı zincirin nasıl çözüleceğini sordu.

Peki trafiği temizlemek için hangi aracın kaldırılması gerekiyor?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 37

Kavşaktaki 1 ve 2 nolu araç güneye doğru,

4 ve 5 nolu araç batıya doğru,

6 ve 7 nolu araç kuzeye doğru giderken sadece 3 nolu araç doğu istikametinde gidiyor.

Zeka testinin cevabıysa '3 numaralı arabanın trafikten kaldırılması' olacak. 

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 38

Fotoğraftaki küçük, birbirine bağlı gri kareleri yalnızca 10 saniye durdurarak beyninize meydan okuyabilir misiniz? 

Japonya'daki Ritsumeikan Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Akiyoshi Kitaoka’ya bu herkesin usta olamayacağı bir beceri. Fotoğraftaki optik illüzyonu yalnızca her 100 kişiden biri algılayabiliyor. 

Öte yandan, Kitaoka’ya göre bu tür optik illüzyonlar tarih öncesi sanatçıların, atların ve bizonların mağara çizimlerine hacim ve derinlik eklemek için kayanın doğal çıkıntılarını kullandıkları son 20 bin yıldır insanlık tarihinin bir parçası oldu.

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 39

Resimdeki kareler aslında hareket etmiyor. Ancak, fotoğraftaki optik yanılsama, beynimizde  görsel yollarda hareket algılayan nöronları yapay olarak etkinleştiren parlaklık tabanlı kenarlarla düzenlenmiş. Bu da gözlerimizin ışıktaki değişikliğini hareket olarak okumasına yol açıyor.

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 40

100 kişiden sadece iki kişi fark edebiliyor...

Uzmanlar 10 saniye içinde bu görseli çözüme kavuşturanın üstün zekalı olduğunu söylüyor. 

Peki, resimdeki kuşlar nerede?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 41

Resme bir de tersten bakın.

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 42

Son işlemde sonuç kaç olmalı?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 43
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 44

Zebraların siyah ve beyaz çizgilerine saklanan porsuk nerede?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 45
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 46

Sizce kedi aşağı mı iniyor yoksa yukarı mı çıkıyor?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 47

Merdivenlerin yapısına bakıldığında kedinin aşağıya indiği açık bir şekilde görülüyor.

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 48

Görselde çeşitli renklerde yan yana koltuklar bulunuyor ancak bir adet tek kişilik koltuk bulunuyor.

Tekli koltuk sizce nerede? 

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 49
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 50

Süper Mario'nun merdivenlerde hangi yöne doğru koşuyor? 

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 51

Dikkatli bakıldığında Süper Mario’nun merdivenlerden aşağı değil yukarı koştuğu fark ediliyor. 

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 52

Fakat, Süper Mario'nun hangi yöne koştuğunu anlamanın kolay olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 1989 yılında yayınlanan çizgi film “Süper Mario Bros. Süper Şov!”dan bir bölüm izleyenleri ikiye böldü. Videonun birkaç saniyesinde, kahramanın merdivenlerden inip inmediğini anlamak oldukça zor.

İlk bakışta, Süper Mario merdivenlerden aşağı koşuyormuş gibi görünüyor. Ama gerçek öyle değil. Bir ipucuna ihtiyacınız olursa, ünlü karakterin sol ayağına bakabilirsiniz ya da merdivenlerden aşağı koşarken ayağınızın bu pozisyonda olup olmayacağına kendiniz karar verebilirsiniz.

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 53

Kayıp rakam hangisi?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 54

Resimdeki kalbi, gözü ve beyni bulabildiniz mi?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 55
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 56

Dört yapraklı yoncayı bulabildiniz mi?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 57
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 58

Bu anahtar hangi kapıyı açar?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 59
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 60

Bu haritadakiki uçaklardan bir tanesi test yönde uçuyor. Peki bu karmakarışık havayolu trafiğinde hangi uçağın yolundan saparak ters yönde uçtuğunu bulabilir misiniz?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 61
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 62

Güvercinler arasına gizlenmiş kediyi görebildiniz mi? İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre söz konusu karedeki kediyi en erken tespit eden kişinin rekoru 18 saniye.

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 63
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 64

Resimdeki yavru köpeği fark ettiniz mi?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 65
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 66

Ekmek kızartma makinesini bulun

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 67
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 68

Can simitleri arasındaki donutu (tatlı çörek) bulun.

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 69
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 70

Külah dondurmalar arasından pembe , mavi ve yeşil renkli buz dondurmayı bulun.

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 71
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 72

Bu resimdeki renkli ejder yumurtasını bulun.

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 73
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 74

Bu resimde iki adet tek taş yüzük gizli. Bakalım bulabilecek misiniz?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 75
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 76

Bu karede kaç tane ayak görüyorsunuz

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 77
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 78

Macar karikatürist Gergely Dudas'ın sosyal medyada yayınladığı bu kare kısa sürede hayli popüler oldu. Peki bu karedeki futbol topu nerede?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 79
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 80

Bu iki karedeki farklı şeyi görebiliyor musun?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 81
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 82

Bu karede hangi harfi görüyorsun?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 83
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 84

Hangi çocuk oyunda hile yapıyor?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 85

Sarışın çocuk elinde taş saklıyor.

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 86

Bu resimde kaç tane hayvan var?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 87

Bu resimde 13 havyan yer alıyor.

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 88

Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 89

Yoga yapan kadın hamiledir. Yaptığı spor hamileler için daha uygundur ve kadının karnı büyümüştür.

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 90

Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 91
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 92

Kadınlardan hangisi adamın eşi?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 93
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 94

Resimdeki uğur böceği nerede?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 95
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 96

Kutuların hangisinde para var?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 97

Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 98

Kedinin sahibi kim?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 99

Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 100

Avcıların aradığı geyik nerede?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 101
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 102

Eksik parça hangisi?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 103

2 numara

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 104

Hedef tahtalarından hangisi farklı?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 105

Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 106

Bu karedeki tekli koltuk nerede?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 107
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 108

Resimde gizlenmiş kitap nerede?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 109
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 110

Bu resimde de bir poker pulu saklı

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 111
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 112

Bu resimdeki kalem nerede?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 113
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 114

Farklı görünen kediyi bulun

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 115
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 116

Çiftler arasından farklı olanı bulun.

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 117
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 118

Hangisi diğerlerinden farklı?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 119
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 120

Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 121
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 122

Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 123
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 124

Farklı olan resmi bulun.

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 125
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 126

Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 127
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 128

Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 129
Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 130

Hangi at diğerleri gib değil?

Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor - 131
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