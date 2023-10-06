Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor

Her sayı kendisinden önce gelen rakamla çarpılır, yani 7 = 42 ise, 7, 6 ile çarpılarak 42 elde edilir. Benzer bir şekilde,6 = 30 sayısı da kendisinden önceki sayı olan 5 ile çarpılarak 30 sayısını verir.

5 = 20 işlemi de 5 x4 çarpımının bir sonucudur. Bu mantıkla gidildiğinde 3’ün de kendinden önceki sayı ile çarpılması gerekir, yani 3 x 2 = 6.

Dolayısıyla sorunun yanıyı 6’dır.