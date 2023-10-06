Öpüşen dudak mı çizgi mi? Resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor
TikTok'ta görsel illüzyonlar ile ünlü olan Mia Yilin, paylaştığı resim üzerinden insanların kişilik analizlerini yapabildiğini belirtti. Kullanıcılar paylaşılan görsel illüzyonda ikiye bölündü. Peki siz bu resme baktığınızda ilk olarak ne gördünüz? İşte Mia Yilin'in kişilik analizleri.
TikTok'ta görsel illüzyonlarla ünlenen Mia Yilin'in paylaştığı bu resim sayesinde, insanların kişiliği hakkında bir işaret sunabileceği belirtildi.
Resim hem dikey çizgileri hem de öpüşen iki dudağı anımsatıyor.
Mia, insanların görsel illüzyonda ilk gördükleri şeyin kişiliği hakkında bir işaret sunabileceğini iddia ediyor.