Ordu'da geliştirildi: Ateş ölçüyor, maske veriyor

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezinde görevli 6 öğretmen, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ateş ölçümlerinde insan faktörünü risk ortamından çıkarmak, kurum ve kuruluşlara girişte tedbiri otomasyonla sağlamak ve çalışanların sağlık yönünden üst düzeyde korunmasını sağlamak amacıyla robot tasarlamaya karar verdi.

Robot, ateşi düşük çıkanlara kapıyı otomatik olarak açarken, yüksek çıkanlara ise kapıyı açmayarak yetkili kişiye mesaj bildirimi yapıyor.

Bin dolara mal olan robotun seri üretime geçmesi durumunda maaliyetinin 700 dolara kadar düşeceği tahmin ediliyor.