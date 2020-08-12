Ordu'da geliştirildi: Ateş ölçüyor, maske veriyor

Anadolu Ajansı 12.08.2020 - 11:48
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezinde görevli 6 öğretmen, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ateş ölçümlerinde insan faktörünü risk ortamından çıkarmak, kurum ve kuruluşlara girişte tedbiri otomasyonla sağlamak ve çalışanların sağlık yönünden üst düzeyde korunmasını sağlamak amacıyla robot tasarlamaya karar verdi.
Corona virüs salgınının önlenmesine yönelik tasarlanan robot, ateşini ölçtüğü vatandaşlara dezenfektan sıkıp maske veriyor.
Robot, ateşi düşük çıkanlara kapıyı otomatik olarak açarken, yüksek çıkanlara ise kapıyı açmayarak yetkili kişiye mesaj bildirimi yapıyor.