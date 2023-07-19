Orta segmentin starı vivo V29 Lite geliyor

DAYANIKLILIK TESTLERİNDEN BAŞARIYLA GEÇEN KALİTELİ VE UZUN ÖMÜRLÜ BIR AKILLI TELEFON

V29 Lite, deneme üretimi sırasında vivo Ar-Ge test laboratuvarlarında -20 ile +50 Santigrat arasındaki zorlu ortamlarda günlük çizilmelere karşı kasa dayanıklılık testi, farklı açılardan 32.000 kez düşme testi gibi kapsamlı testlerden geçti. Akıllı telefon ayrıca su ve toza dayanıklılık için IP54 sertifikasına da sahip.

vivo 2 büyük Android güncelleme ve 3 yıl Android güvenlik güncelleme garantisi taahhüdünü V29 Lite modelinde de sürdürüyor. V29 Lite’ı satın alan tüketiciler, telefonlarının iki büyük Android sürümü ve üç yıl güvenlik güncellemesi alarak daha uzun süre güncel kalacağından emin olacak.