Orta segmentin starı vivo V29 Lite geliyor
vivo, amiral gemisi özelliklere sahip bütçe dostu yeni modeli V29 Lite’ı tüketicilerle buluşturuyor. Tüketicilere orta segmentte rakiplerinin çok ötesinde fiyat-performans avantajı sunan V29 Lite, tüm günlük işlerini kalite ve güvenilirlikten ödün vermeden sürdürmek isteyen kullanıcılar için ideal bir akıllı telefon.
vivo, şık tasarımı ve kamera performansıyla öne çıkan V serisinin en yeni üyelerinden V29 Lite 5G’yi Türkiye’de kullanıcılarla buluşturuyor.
vivo’nun kalite ve güvenilirliğe odaklanan yeni akıllı telefonu V29 Lite, 64 megapiksel optik görüntü sabitleme özelliğine sahip ana kamerası, 120Hz göz korumalı AMOLED ekranı, bir günden fazla dayanabilen 5000 mAh büyük bataryası ve 44W FlashCharge hızlı şarjı ile kullanıcılara tüm gün sorunsuz kullanım sunuyor.
vivo, V29 Lite 5G ile sektörde bir ilke imza atarak orta segmentte kullanıcılara ilk defa kavisli ekrana sahip bir akıllı telefon sunuyor. Altın Işıltısı ve Siyah Elmas Işıltısı renk seçenekleri ile gelen V29 Lite, kavisli AMOLED ekranıyla daha da şık bir görünüme kavuşuyor.