ÖSYM sayfası neden açılmıyor? e- Devlet ile ÖSYM sonuç sayfasına neden giriş yapılamıyor?

HK101 HATASI NEDENLERİ

Yanlış Bilgi Girişi: T.C. kimlik numarası, aday şifresi veya diğer gerekli bilgilerin yanlış girilmesi bu hataya yol açabilir.



Geçici Sistem Hatası: ÖSYM sisteminde meydana gelen geçici bir sorun veya sunucu kaynaklı bir problem bu hatayı tetikleyebilir.



Tarayıcı Sorunları: Tarayıcı önbelleği, çerezler veya kullanılan tarayıcıyla ilgili bir uyumsuzluk bu hataya neden olabilir.



Yoğunluk: ÖSYM sistemine aynı anda çok sayıda kullanıcının girmeye çalışması, sistemde yoğunluk oluşturarak hataya neden olabilir.

HK101 HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Farklı bir tarayıcı kullanmayı deneyin. Mevcut tarayıcınızın önbelleğini ve çerezlerini temizlemek de sorunu çözebilir. Giriş yaptığınız bilgisayar veya mobil cihazı değiştirin. Bu, cihaz veya tarayıcı kaynaklı sorunları bertaraf edebilir.