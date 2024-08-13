ÖSYM sayfası neden açılmıyor? e- Devlet ile ÖSYM sonuç sayfasına neden giriş yapılamıyor?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte milyonlarca aday ÖSYM sonuç sayfasını ziyaret etmeye başladı. Aynı anda birçok kişinin ÖSYM sayfasına giriş yapmaya çalışması nedeniyle bazı kullanıcılar, sisteme erişim sorunu yaşıyıor. Peki, ÖSYM sayfası neden açılmıyor? e- Devlet ile ÖSYM sonuç sayfasına neden giriş yapılamıyor?
ÖSYM'nin sonuç sayfasına e-Devlet sistemi üzerinden erişmek isteyenler HK101 hatası ile karşılaştı. "ÖSYM sayfası neden açılmıyor? e- Devlet ile ÖSYM sonuç sayfasına neden giriş yapılamıyor? ÖSYM HK101 hatası nedir?" gibi sorulara yanıt arayan kullanıcılar, sosyal medya hesaplarından ÖSYM yetkililerine sesleniyor.