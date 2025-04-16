Otel odalarında gizli kamera nasıl bulunur? İşte en pratik yöntem
Sapanca'da tatil için kiralanan bungalovda bulunan gizli kamera, gözleri bir kez daha özel alan güvenliğine çevirdi. Güvenlik sistemleri uzmanı, cep telefonu kamerasıyla yapılabilecek basit testlerle bu cihazların nasıl ortaya çıkarılacağını anlattı.
Ramazan Bayramı arifesinde yaşanan olayda, İstanbul'dan Sakarya'nın Sapanca ilçesine tatil için gelen bir aile, kiraladıkları bungalovda gizli kamera fark etti. Yatak odası ve jakuzi bölümünü doğrudan gören, ampul içine gizlenmiş kamerayı tespit eden aile, durumu emniyet birimlerine bildirerek şikayetçi oldu.