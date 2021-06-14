Oxford'lu bilim insanı: Uzaylıları bulmak istiyorsak, Dyson kürelerini aramalıyız

"KIZILÖTESİ IŞIK ARAMAK YETERLİ DEĞİL"

Sandberg, "Bir uygarlık hesaplamayı en üst düzeye çıkarmak istiyorsa, düşük sıcaklıktaki ortamdan yararlanmak için uzak geleceğe kadar tahmin yapmak mantıklı görünüyor. Bu nedenle, yabancı uygarlıkların tezahürlerini gözlemleyememizin nedeni, onların şu anda çoğunlukla hareketsiz olmaları ve sabırla gelecekteki kozmik çağları beklemeleridir.

Bir Dyson küresi aramak için, insanlık onun kızılötesi enerjisini arayabilir, ancak daha iyi bir fikir, 'kürenin boşluklarından sızan normal spektrum artı kızılötesi ışığın yanı sıra olağandışı 'yansıma' aramak olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.