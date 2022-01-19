Teknoloji devi Microsoft'tan dev bir adım geldi. Sektörü de şaşkına çeviren bir adımla, Microsoft, ABD merkezli bilgisayar oyunu şirketi Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın almak için anlaşma yaptı. Bu satış oyun dünyasının en büyük satın alması olarak tarihe geçti. Popüler oyunlarıyla bilinen Activation Blizzard bir süredir birden çok alanda krizle gündemde. Kurum içindeki cinsel taciz ve suistimal iddialarına yönelik 36'dan fazla çalışanı işten çıkarmış, 44 kişiyi de disipline tabi tutmuştu. Temmuz ayında şirketin hisseleri yüzde 27 oranında düşmüştü.68.7 milyar dolarlık teklifle gerçekleşmesi beklenen satın alma 2023’te tamamlanacak ve Microsoft tarihindeki en büyük satın alma olacak.Microsoft, bu alışverişle birlikte Call of Duty, Warcraft, Overwatch, Candy Crush, Diablo ve daha birçok popüler video oyununun yeni sahibi olacak. Sadece kendisi açısından değil, video oyun alanında da en büyük satın almaya imza atan Microsoft, bundan 1 sene önce bir diğer video oyun firması Bethesda’yı 7.5 milyar dolara satın almıştı.Birçok ülkede oyun stüdyosu bulunan Activision Blizzard’ın 10 binden fazla çalışanı var. Microsoft Başkanı ve CEO'su Satya Nadella yaptığı açıklamada: "Oyuncuları ve yaratıcıları ilk sıraya koyan ve oyunu güvenli, kapsayıcı ve herkes için erişilebilir kılan yeni bir oyun çağını başlatmak için birinci sınıf içeriğe, topluluğa ve buluta derinden yatırım yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Activision Blizzard’ın 190 ülkede aylık yaklaşık 400 milyon aktif oyuncusu ve oyunları dışında da milyar dolarlık girişimleri bulunuyor.Satın almanın tamamlanmasının ve Activision Blizzard’ın Microsoft kontrolüne geçmesinden sonra, oyunların, Microsoft’a ait oyun konsolu ve oyun eko sisteminin merkezi olan Xbox’a özel mi olacağı yoksa Sony’e ait Play Station platformuna da oyun eklenip eklenmeyeceği şu aşamada net değil. Microsoft, 2021 yılında oyun stüdyosu Bethesda'yı satın aldığında, Fallout ve Skyrim gibi serilerin geliştiricisinin diğer platformlar için oyun yapmaya devam edeceği düşünülüyordu. Şimdi, stüdyonun yeni oyunu Starfield ise Microsoft'a özel olacak.\nAnlaşma tamamlanana kadar Activision Blizzard ve Microsoft Gaming'in bağımsız olarak çalışacağı açıklandı.\nBobby Kotick, Activision'ın CEO'su olarak kalacak.Anlaşma tamamlandığında, Activision Blizzard Microsoft Oyun’a raporlamaya başlayacak.Son yıllarda Sony, şirket içi oyun stüdyoları ağını güçlendirdi ve ABD'li rakibini geride bırakan Spiderman serisi de dahil olmak üzere birçok özel hit video oyunu yayınladı Japon firması aynı zamanda rakibine göre sanal gerçeklikte öncü konumda ve bu ay yeni nesil sanal gerçeklik gözlüğü ve kulaklığıyla ilgili de ayrıntılar paylaştı.Ancak, iki firma da bu alanda, sanal dünya ile fiziksel dünyayı birleştirmesi amaçlanan metaverse kavramına büyük yatırım yapan Facebook’un sahibi Meta gibi geleneksel olmayan rakiplerle zorlu bir yarış içerisinde. Microsoft’un 68 milyar doları aşan bir anlaşmayla Activision Blizzard’ı satın alma haberlerinin ardından Sony Group'un hisseleri Tokyo Menkul Kıymetler Borsası’nda yüzde 12’nin üzerinde düştü ve bu da Nikkei 225 endeksinin yüzde 2,9 aşağı çekilmesine sebep oldu.Bu arada Activision kısa süre önce, Take-Two'nun mobil video oyun devlerinden Zynga için yaptığı 12.7 milyar dolarlık teklifi aşmayı planlamıştı. Ancak bu adım yerine Microsoft tarafından satın alındı. Microsoft'un Activision Blizzard için neredeyse 70 milyar dolar ödemeyle anlaşması, bir ABD teknoloji şirketi tarafından bir satın almada şimdiye kadar ödenen en yüksek fiyatı da ortaya koydu.\nÖnceki en büyük anlaşma, Dell'in EMC'yi 67 milyar dolara satın aldığı 2016'da gelmişti. Şu anda 2.2 trilyon dolarlık piyasa değeri bulunan Microsoft, geçen yıl piyasa değerine 1 trilyon dolar eklemişti, bu nedenle rekor fiyatla yapılan satın alma bile şirketin değerlemesinin küçük bir kısmını oluşturuyor. Microsoft, o zamanki CEO Steve Ballmer'ın Yahoo'yu yaklaşık 50 milyar dolara satın alma planlarını sürdürdüğü 2008'de de, teknoloji firmaları satın almaları alanında bir rekor kırmaya yaklaşmıştı. Neyse ki Microsoft için, Yahoo defalarca teklifini reddetti. Yahoo, internet aramasında Google tarafından sürekli geride kalırken, sonuçta 2017'de Verizon'a 4,5 milyar dolara satılmıştı. Verizon da Yahoo ile daha önce satın aldığı America Online’ı 2021’in Mayıs’ında Apollo grubuna harcadığının neredeyse yarısına bir değerlemeyle satmıştı.