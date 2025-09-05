Oyun dünyasının en büyük fırsat dönemi: Steam Sonbahar İndirimleri'nin başlayacağı tarih belli oldu
Eylül ayının başlamasıyla birlikte Steam Sonbahar İndirimleri gündeme geldi. Yılda 4 büyük sezonluk indirim düzenleyen Steam Sonbahar İndirimleri'nin takvimini duyurdu.
Steam Sonbahar İndirimleri, yalnızca popüler ve AAA yapımları değil, aynı zamanda bağımsız oyunları da kapsayan geniş bir yelpazede indirimler sunacak. Oyunseverler, yeni çıkan yapımlardan klasikleşmiş serilere kadar birçok oyunu önemli indirim oranlarıyla satın alabilecek. Bu kampanya aynı zamanda, Steam’in yılın en çok ilgi gören ve ödüllü indirim etkinliklerinden biri olma özelliğini de taşıyor.