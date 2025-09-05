Oyun dünyasının en büyük fırsat dönemi: Steam Sonbahar İndirimleri'nin başlayacağı tarih belli oldu

EN BİLİNEN STEAM İNDİRİMLERİ

Kış İndirimleri (Aralık – Ocak): Yılın en büyük ve en uzun indirim dönemlerinden biri. Binlerce oyun ciddi oranlarda indirime giriyor.



Yaz İndirimleri (Haziran – Temmuz): Oyunseverlerin en çok beklediği dönemlerden biri. Yeni çıkan oyunlardan klasiklere kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunuluyor.



Sonbahar İndirimleri (Kasım sonu – Aralık başı / 2025 için 29 Eylül – 6 Ekim): Black Friday dönemine denk gelen bu indirimler, aynı zamanda Steam Ödülleri aday gösterme süreciyle birlikte yapılıyor.



İlkbahar İndirimleri (Mart): Daha kısa süreli ancak güçlü fırsatların yer aldığı dönem.