Oyuncular sevinçten havalara uçacak! Steam Türkiye fiyatları için dev hamle
05.04.2026 16:10
Aydın Kayar
Steam, Türkiye'deki oyuncuların uzun süredir beklediği o hamleyi nihayet yaptı. MENA-USD fiyatlandırmasında devrim niteliğinde bir güncelleme kapıda. İşte cüzdanları rahatlatacak yeni fiyat listesi.
Kasım 2023'te Türk Lirası'ndan dolara (MENA-USD) geçişle birlikte oyun fiyatlarının el yaktığı Steam Türkiye pazarında, 2026 baharı müjdeli haberle geldi. Valve, geliştiricilere sunduğu "Bölgesel Fiyat Önerileri" sistemini tamamen güncelleyerek Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgeler için fiyatları ciddi oranda aşağı çekmeye başladı.
BÖLGESEL FİYATLANDIRMA 2.0 NEDİR?
Valve'ın yeni algoritması, sadece anlık döviz kurunu değil, Türkiye'deki satın alma gücü paritesini (PPP) de baz alıyor. Bu hamleyle birlikte, globalde 60-70 dolar olan oyunların Türkiye gibi bölgelerde çok daha erişilebilir fiyatlara (20-30 dolar bandına) çekilmesi hedefleniyor.
Valve bu eni algoritma ile birlikte geliştiricilere, "Türkiye'deki bir oyuncuya oyunu 70 dolara satmaya çalışmak yerine 25 dolara satarsan, çok daha fazla sürümden kazanabilirsin." mesajı verecek.
"İNSANCIL" FİYATLANDIRMA BEKLENİYOR
Valve'ın bu yeni fiyatlandırma önerisi teknik olarak zorunlu değil. Ancak Steam'in paylaştığı son verilere göre Türkiye'deki satış hacmi, dolar geçişinden sonra ciddi bir daralma yaşamıştı.
Geliştiricilerin, kaybettikleri bu dinamik oyuncu kitlesini geri kazanmak için yeni "insancıl" fiyatlandırmaya hızla geçiş yapması bekleniyor. Özellikle Indie (bağımsız) yapımcıların bu sisteme yüzde 100 uyum sağlayacağı, dev oyun şirketlerinin ise (EA, Ubisoft, Warner Bros) bahar indirimleriyle birlikte fiyatlarını bu yeni önerilere göre güncelleyeceği konuşuluyor.
TÜRKİYE'DE STEAM OYUN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Yapılacak güncellemenin ardından Steam'de oyun fiyatlarının büyük oranda düşmesi bekleniyor. Fakat oyun fiyatlarının düşmesi sadece Steam'in elinde değil aynı zamanda geliştiricilerin Valve'ın yeni önerilerini kabul etmesi gerekiyor.
Yeni sistemde Valve, özellikle MENA-USD bölgesindeki (Türkiye dahil) satın alma gücü düşüşünü göz önüne alarak yüzde 20 ile yüzde 40 arasında bir fiyat indirimi öneriyor.
YENİ FİYATLAR NASIL OLACAK?
Dev oyun şirketleri eskiden en yüksek 70, en düşük 32.99 dolar ile fiyatlandırdıkları oyunları artık 24.99 dolara satışa sunabilecek. Böylelikle geliştiricilerin yüzde 25 civarında bir indirime gitmesi söz konusu.
Popüler oyunlar kategorisindeki oyun fiyatlandırmaları ise eski sistemde 30 dolar ve 14.99 dolar gibi bir fiyat politikasıyla satışa sunuluyordu. Artık popüler oyunların en düşük fiyattan hesaplanarak yüzde 33 civarında bir indirimle 9.99 dolardan satışa sunulmaları bekleniyor.
Bağımsız oyunlar da ise fiyatların daha uygun olması bekleniyor. Genellikle en yüksek 15 dolardan satışa sunulan bu oyunların artık 7.49 dolar ve 4.99 dolar bandında olacağı konuşuluyor. Böylelikle Indie yani bağımsız oyunlar türünde de yüzde 35 civarında bir indirim yaşanabilir.