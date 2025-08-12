Oyunculara müjdeli haber geldi: eFootball 2026 ne zaman çıkacak?

Konami'nin popüler futbol simülasyon oyunu eFootball, her yıl olduğu gibi bu yıl da serinin yeni sezonunu oyuncularla buluşturmak için hazırlanıyor. Yeni sezon öncesinde güncellemeler ve geliştirilmiş oynanış özellikleriyle oyuncuların karşısına çıkacak olan eFootball 2026, özellikle grafik iyileştirmeleri ve lisanslı lig sayısındaki artışla dikkat çekmeyi hedefliyor.