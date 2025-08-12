Oyunculara müjdeli haber geldi: eFootball 2026 ne zaman çıkacak?

Popüler futbol simülasyonu serisinin yeni oyunu eFootball 2026 için geri sayım başladı. Futbolseverler, oyunun çıkış tarihini ve getireceği yenilikleri merakla bekliyor. Peki, eFootball 2026 ne zaman çıkacak?

Konami'nin popüler futbol simülasyon oyunu eFootball, her yıl olduğu gibi bu yıl da serinin yeni sezonunu oyuncularla buluşturmak için hazırlanıyor. Yeni sezon öncesinde güncellemeler ve geliştirilmiş oynanış özellikleriyle oyuncuların karşısına çıkacak olan eFootball 2026, özellikle grafik iyileştirmeleri ve lisanslı lig sayısındaki artışla dikkat çekmeyi hedefliyor.

eFOOTBALL 2026 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sızıntılar, oyunun 13-14 Ağustos 2025 tarihlerinde oyuncularla buluşacağını gösteriyor.Bu güncelleme, teknik olarak eFootball 2026'nın lansmanı olarak kabul ediliyor ve v5.0.0 sürümü ile birlikte gelecek.

GELMESİ BEKLENEN YENİ ÖZELLİKLER

Öne çıkan yenilikler arasında şu detaylar dikkat çekiyor:

Ücretsiz Efsanevi Oyuncular: Belirli görevleri başarıyla tamamlayan kullanıcılar, özel kartlara ücretsiz olarak sahip olabilecek.

Treasure Link Mekaniği: Bingo tarzı panolar üzerinden hem bireysel hem de takım odaklı ödüller kazanılabilecek.

Link-Up Play Sistemi: Teknik direktör ile oyuncu arasındaki uyumu temel alan yeni bir kimya sistemi oyuna eklenecek.

Sunucu Temizliği: 6 aydan uzun süredir giriş yapmayan hesapların verileri düzenli olarak silinecek.

Oynanış deneyimi, grafik motoru ve kullanıcı arayüzü gibi alanlarda kapsamlı yenilikler bekleniyor. Ayrıca ücretli içerikler ve görevlerle oyunculara yeni fırsatlar sunacak.

