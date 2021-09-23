Oyunlardaki büyük tehlike: Sohbetler nefret yaymak için kullanılıyor

Yapılan yeni bir çalışma dünya genelinde milyonlarca kişinin tercih ettiği çevrim içi oyunlardaki tehlikeye dikkat çekti. Oyunlarda etkileşimi artırmak için tasarlanan sohbet odalarının ırkçılık, homofobi gibi nefret söylemlerine alan açtığı belirtildi. Bu odaların zaman içerinde radikalleşmeye yol açabileceği uyarısı yapıldı.

ntv.com.tr 23.09.2021 - 08:56

Oyunlardaki büyük tehlike: Sohbetler nefret yaymak için kullanılıyor - 1
İngiltere yapılan bir çalışmaya göre video oyunlarında büyük bir tehlike bulunuyor.
Oyunlardaki büyük tehlike: Sohbetler nefret yaymak için kullanılıyor - 2
Özellikle şiddet oyunlarının çocukları şiddete yöneltip yöneltmediği konusunda yıllardır devam eden bir tartışma vardı.
Oyunlardaki büyük tehlike: Sohbetler nefret yaymak için kullanılıyor - 3
BBC'de yer alan haberde üç aylık araştırmada anti-Semitizm, ırkçılık ve homofobi oyunlardaki mesajlaşma kutularında yayılıyor.
Oyunlardaki büyük tehlike: Sohbetler nefret yaymak için kullanılıyor - 4
Yani nefret mesajlarını yaymak isteyen aşırıcılar aralarında çocukların da bulunduğu geniş bir kitleye buradan ulaşabiliyor.
Oyunlardaki büyük tehlike: Sohbetler nefret yaymak için kullanılıyor - 5
Söz konusu platformlar arasında DLive ve Odysee gibi popüler çevrimiçi sohbet odaları da var.
Oyunlardaki büyük tehlike: Sohbetler nefret yaymak için kullanılıyor - 6
Dünya genelinde milyonlarca insanın oynadığı Call of Duty ve özellikle çocukların hayran olduğu Minecraft bu iki platformda da konuşuluyor.
Oyunlardaki büyük tehlike: Sohbetler nefret yaymak için kullanılıyor - 7
Çalışmada kamuya açık alanda yapılan bazı sohbetlerin daha sonra özel Telegram gruplarına taşındığı aktarıldı.
Oyunlardaki büyük tehlike: Sohbetler nefret yaymak için kullanılıyor - 8
İşte bu aşamadan itibaren radikalleşme riski ortaya çıkıyor.
Oyunlardaki büyük tehlike: Sohbetler nefret yaymak için kullanılıyor - 9
Faşizm karşıtı sivil toplum örgütü Hope Not Hate'ten Joe Mulhall, "Artık görüşmelere gitmeye başlıyorsunuz. Politika gibi oyun dışı konular daha rahat konuşuluyor" dedi.
Oyunlardaki büyük tehlike: Sohbetler nefret yaymak için kullanılıyor - 10
Telegram'dan bu tür sohbetlerin ve sohbet odalarının sürekli olarak takip edildiği açıklaması yapıldı.
Oyunlardaki büyük tehlike: Sohbetler nefret yaymak için kullanılıyor - 11
Oyunlardaki büyük tehlike: Sohbetler nefret yaymak için kullanılıyor - 12

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