Pablo Escobar'ın kardeşinden Bitcoin'e rakip: Diet Bitcoin

1 Geçtiğimiz yılın son aylarındaki artışı ile adından sıkça söz ettiren Bitcoin, geçen yılki performansının gerisinde olsa da kuşkusuz hala en popüler kripto para.

2 Sanal dünyanın en popüler coin'i Bitcoin'e rakip geldi. Pablo Escobar'ın erkek kardeşi Roberto Escobar 'Diet Bitcoin' isimli bir kripto para çıkardığını duyurdu. Roberto'nun şirketi tarafından satılan Bitcoin Diet'in geleceğinin olup olmadığını ise kuşkusuz zaman gösterecek.

3 Geçtiğimiz yıl rekor artışı ile adından sıkça söz ettiren Bitcoin kayıplarını telafi edemese de son haftalardaki artışını sürdürüyor. Kripto para dünyasının en çok yatırım alan üyesi ilginç başarı öykülerinin çıkmasına da neden oluyor.

4 13 yaşında biriktirdiği bin doları ile ilk Bitcoin yatırımını yapan Erik Finman, 18 yaşına gelmeden ilk milyon dolarını kazandı.

5 19 yaşında olan, 6 yılda 3.4 milyon dolar kazanan Erik Finman CNBC'nin 'Make It' isimli programına konuk oldu ve kripto para yatırımcılarına tavisyelerde bulundu. Finman, "Bitcoin hala piyasadaki en güvenli kripto para" açıklamasında bulundu.

6 Genç yaşta Bitcoin ve kripto para yatırımı ile servet sahibi olan tek kişi Erik Finman değil.

7 Merkezi bir yere bağlı olmayan ve yatırımcıların anonim kalmalarına olanak sağlayan Bitcoin, ilginç başarı hikayelerinin de ortaya çıkmasına neden oluyor. Bunlardan bir tanesi de 18 yaşındaki Eddy Zillan.

8 15 yaşında Bitcoin ve kripto para dünyasına adım atan Eddy Zillan 18 yaşına geldiğinde ilk milyon dolarını kazandı. Bu başarısı ile ABD basının dikkatini çeken genç yatırımcı Business Insider'a konuştu.

9 Bundan 3 sene önce tenis dersi vererek kazandığı parası ile kripto para piyasasına adım atan Zillan ilk olarak 100 dolar ile giriş yaptığı kripto dünyadan bir günde 10 dolar kazandığını daha sonra tüm yatırımını burada değerlendirdiğini belirtti.

10 "Her şeyimi riske ettim" diyen Zillan, 18 yaşında geldiğinde ilk milyon dolarını çoktan kazanmıştı. Şu günlerde kripto para dünyasının 2015'e oranla dış müdahalelere daha açık olduğunun altını çizen genç yatırımcı kripto para danışmanı olarak müşterine hizmet sunuyor.

11 Kendi çabası ile kazandığı para ile elde ettiği lüks hayatı sergilemekten kaçınmayan Zillan'ın sosyal medyada da hatırı sayılır takipçisi bulunuyor.

12 Bitcoin'e yatırım yapan isimler arasında ünlü simalarda var. ABD merkezli teknoloji devi Apple'In kurucu ortaklarından Steve Wozniak geçtiğimiz haftalarda bir dönem parasını Bitcoin'e yatırdığını açıklamıştı.

13 Wozniak fiyatı 700 dolarken Bitcoin'e yatırım yaptığını ve daha sonra yaşanan artışın ardından Bitcoin piyasasından çekildiğini açıklamıştı.

14 Geçtiğimiz aylarda 20 bin dolar seviyesine kadar ulaşan Bitcoin son dönemlerde yaşadığı düşüş ile adından söz ettiriyor. Bu duruma dikkat çeken Wozniak "Mutluluğumun en önemli parçası endişeli olmamam. Bu yüzden hepsini sattım" dedi.

15 Bitcoin ve kripto para dünyasının en popüler yatırımcıları ise ABD’li Winklevoss kardeşler. İkiz kardeşler 2012 yılında 120 bin Bitcoin satın almış bu yatırımlarına 65 milyon dolar yatırmışlardı. Fortune dergisi, ikizlerin sanal para birimini 120 dolar değerindeyken satın almaya başladığını yazmıştı.

16 Geçtiğimiz hafta 14 bin dolar seviyesinde seyreden Bitcoin son günlerde yaşadığı sert düşüş ile gündemde. Söz konusu değer kaybı kuşkusuz Winklevoss kardeşleri de etkiledi.

17 ABD basınında yer alan haberlere göre, Winklevoss kardeşler Bitcoin'in son günlerde yaşadığı değer nedeniyle sadece birkaç günde 350 milyon dolar kaybetti.

18 Ancak Winklevoss kardeşlerin bu zararının elde ettikleri karlarından gittiğini söylemek mümkün. Zira Aralık ayında yapılan açıklamaya göre, Winklevos kardeşlerin Bitcoin yatırımlarıyla yüzde 10 bin kar etmiş ve dünyadaki Bitcoin hacminin yaklaşık yüzde birine sahip oldukları açıklanmıştı.

19 Sahip oldukları hiçbir bitcoin’i satmayan Harvard Üniversitesi mezunu Winklevoss kardeşler daha önce Facebook fikrinin kendilerine ait olduğunu iddia ederek, ünlü sosyal medya şirketi Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’e dava açarak gündeme gelmişlerdi.

20 Zuckerberg ile 65 milyon dolarkarşılığında uzlaşan kardeşler, bu paranın 11 milyon dolarını Bitcoin’e yatırım yapmak için kullanmıştı.,

21 Winklevii ismiyle de anılan 36 yaşındaki girişimci kardeşler, bitcoini kurumsal şirketlerin yatrım yapmasına açmak için bir ticaret fonu kurmaya çalıştıkları ancak ABD Güvenlik ve Döviz Komisyonu tarafından onaylanmadığı bildirildi.

22 3 ocak 2009'da sessiz sedasız kullanıma giren Bitcoin bir süredir pek çok kişinin merceğinde. Bitcoin'e yatırım yapmayı düşünenlerdenseniz bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.

23 Bitcoin alım satımı hizmeti veren yerli ve yabancı pek çok platform bulunmakta. Bu platformlar kullanıcılara hesaptan havaleden kredi kartından transfere kadar pek çok opsiyon sunmakta.

24 Öncelikle Bitcoin yatırımı yapacağınız şirket ile ilgili araştırma yapın. İnternette bu platformlar ile ilgili pek çok yorum ve öneri ile karşılaşacaksınız.

25 Söz konusu platformların Bitcoin alım ve satım işlemlari karşılığı sizden tahsil edeceği ücretleri de incelemenizde fayda var. Zira bu oran oldukça değişken bir yapıya sahip.

26 Yatırım yapacağınız platformu seçip, üyeliğinizi oluşturduktan sonra mutlaka 2FA özelliğini devreye sokun. Çift aşamalı güvenlik örneği hesabınızın hack'lenip paranızın çalınma riskini en aza indirmek için mutlaka yapmanız gereken bir işlem.

27 2FA için ya SMS desteği ya da Google'ınuygulaması Authenticator'ı kullanabilirsiniz. Google'ın söz konusu uygulaması her girişinizde size özel ikinci bir şifre oluşturduğu için hesabınız daha korunaklı hale geliyor.