Paint'in sınırlarını zorlayarak 87 yaşında fenomen oldu
ntv.com.tr
Sosyal medya Microsoft Paint'i kullanarak kartpostalları aratmayan sonuçlar elde eden 87 yaşındaki kadını konuşuyor.
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Microsoft'un Paint programı ile ilginç neticeler elde eden Concha García Zaera bu aralar İspanya'nın en çok konuşulan kişilerinden biri.
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İspanya'nın Valencia şehrinde yaşayan Concha García Zaera isimli kadın Paint ile çizdiği olağan üstü resimlerle görenleri adeta büyülüyor.
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Kocası hastalandıktan sonra, onunla ilgilenmek için çok sık dışarı çıkamayan kadın, çocuklarının ona aldığı bilgisayar yardımıyla Paint programına merak saldı.
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Torunlarından birinin tavsiyesi üzerine çalışmalarını Instagram'da paylaşmaya başlayan kadının 100 binden fazla takipçisi var.
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Eşinin ona verdiği kartpostallardan ilham alan Zaera, detaylı bir resim için ortalama 2 hafta harcıyor.
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6İşte 87 yaşındaki kullanıcının Instagram'da ilgi çeken paylaşımlarından bazıları...
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