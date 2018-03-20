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Paint'in sınırlarını zorlayarak 87 yaşında fenomen oldu

ntv.com.tr

Sosyal medya Microsoft Paint'i kullanarak kartpostalları aratmayan sonuçlar elde eden 87 yaşındaki kadını konuşuyor.

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    Microsoft'un Paint programı ile ilginç neticeler elde eden Concha García Zaera bu aralar İspanya'nın en çok konuşulan kişilerinden biri. 

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    İspanya'nın Valencia şehrinde yaşayan Concha García Zaera isimli kadın Paint ile çizdiği olağan üstü resimlerle görenleri adeta büyülüyor. 

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    Kocası hastalandıktan sonra, onunla ilgilenmek için çok sık dışarı çıkamayan kadın, çocuklarının ona aldığı bilgisayar yardımıyla Paint programına merak saldı. 

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    Torunlarından birinin tavsiyesi üzerine çalışmalarını Instagram'da paylaşmaya başlayan kadının 100 binden fazla takipçisi var. 

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    Eşinin ona verdiği kartpostallardan ilham alan Zaera, detaylı bir resim için ortalama 2 hafta harcıyor. 

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    İşte 87 yaşındaki kullanıcının Instagram'da ilgi çeken paylaşımlarından bazıları...
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