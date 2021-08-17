Pandemide doğan çocuklar düşük IQ'ya sahip

Yapılan yeni bir araştırmada pandemi döneminde doğan çocukların normal dönem çocuklarına göre daha düşük IQ'ya sahip olduğu öne sürüldü. Araştırmacılar bu durumu çocukların eve kapanmış olmasına bağlıyor.

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ntv.com.tr 17.08.2021 - 08:38

Corona virüs pandemisine ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı. ABD'de yapılan bir araştırmada salgın döneminde ve öncesinde doğmuş 672 çocuk incelendi.

Bilim insanları Rhode Island'da yaşayan bu çocukların normal dönemde doğanlara göre daha düşük IQ (intelligence quotient - zekâ katsayısı) seviyesine sahip olduğu sonucuna ulaştı.

Çocuklar için standart hale getirilen test pandemi bebeklerine uygulandığında 78 sonucu çıktı. Ancak makalede belirtildiğine göre normal şartlarda ortalamanın 100 olması gerekiyor.

Söz konusu dönemde okullar, iş yerleri, oyun alanları ve çocuk hayatına etki eden birçok mekan kapandı. Evden çalışan aileler hem çocuk bakımını hem iş hayatı arasında denge kurmaya çalışırken stres yaşadı.

Araştırmacılara göre bunun temel sebebi çocukların yaşadığı etkileşim eksikliği. Pandemide eve kapanan çocuklar çok daha az insanla ve ortamla etkileşim kurdu. Bu durum çocuklarda bir uyarıcı eksikliğine neden oluyor.

Araştırmada öne çıkan bir diğer sonuç ise çocukların IQ'su ve ailelerin sosyo-ekonomik seviyeleri arasındaki ilişki oldu. Makaleye göre düşük sosyo-ekonomik gruptaki ailelerin çocuklarının IQ'su da daha düşük oldu.

Çalışmanın baş yürütücüsü pediatri Doç. Sean Deoni çocukluk dönemindeki zeka gelişimini bina metaforuyla aktardı. Deoni erken dönemdeki zeka gelişiminin bir binanın temeli gibi olduğunu belirtti.