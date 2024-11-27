Parçalanmayla oluşmuş olabilir: Mars'ın uyduları için yeni teori!

Eğer MMX, Phobos’ta Mars’a ait kaya izleri bulursa, bu uyduların çarpışma sonrası oluştuğunu gösterebilir.

Ancak, bileşimleri asteroidlerle benzerse, Kegerreis’in modeli desteklenebilir.

Kegerreis, "Bu model, Mars’ın tarihiyle ilgili bu kilit olay için farklı bir hipotez sunuyor ve bu da uyduların özellikleriyle test edilebilir." dedi.

Ayrıca, bu simülasyonların Satürn’ün halkalarının oluşumu ya da diğer gizemli uydular gibi gezegenler ve daha küçük cisimler arasındaki etkileşimleri incelemek için de uyarlanabileceği belirtiliyor.

Bu bulgular, 20 Kasım’da Icarus dergisinde yayımlandı.