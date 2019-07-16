Parçalı Ay tutulması başladı (Tutulmayı fotoğraflamak için ipuçları)
ntv.com.tr
Türkiye'nin her yerinden gözlemlenebilen 'Parçalı Ay Tutulması' saat 21.43'den itibaren gerçekleşmeye başladı. 5 saat 34 dakika sürmesi beklenen tutulma sırasında Ay'ın yüzde 65'inin dünyanın gölgesinde kalması bekleniyor.
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1Türkiye'den de takip edilebilen “Parçalı Ay Tutulması” saat 21.34'te gerçekleşmeye başladı.
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5 saat 34 dakika sürmesi beklenen tutulma sırasında Ay'ın yüzde 65'inin dünyanın gölgesinde kalması bekleniyor.
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3Hava muhalefeti olmayan bölgelerde Türkiye'nin her yerinden izlenebilecek parçalı ay tutulması, 21.43'den itibaren yarı-gölge konisine girilmesiyle başladı.
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423.01'de tam bölge konisine giren ay 00.31'de tutulmanın ortasında olacak. Tutulma ortasında Ay'ın yaklaşık yüzde 65'i dünyanın gölgesinde kalacak.
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5Saat 01.59'dan itibaren tam gölgeden çıkacak olan ay, 03.18'de de yarı-gölge konisinden çıkacak ve tutulma sona erecek.
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6Tuluma öncesinde kızıla bürünmüş ayın doğuşu kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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7Kırmızıya bürünen ayın önüne gelen bulutlar eşsiz görüntülerin oluşmasına neden oldu.
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Çıplak gözle takip edilebilen az sayıdaki astronomi olaylarından, Ay Tutulması saat 21.34’de başladı, 03.18’de sona erecek.
Tutulma tüm Türkiye’den çıplak gözle izlenebilecek.
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9Ay tutulması İnsanoğlunun Apollo 11 görevi kapsamında Ay'a ilk defa ayak bastığı tarih olan 16 Temmuz'da gerçekleşiyor.
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10Peki bu gökyüzü olayını fotoğraflamak için neler yapmak lazım?
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Ay tutulmasından güzel kareler elde etmekte niyetliyseniz doğru bölgeyi seçmeniz atmanız gereken ilk adım.
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Tele lensler gece ve gökyüzü çekimlerinde çok kullanılmasa da konu ay fotoğrafı çekmeye geldiğinde kadrajınıza göre çok işe yarayabilir.
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13Unutmayın ki şehir ışıklarından uzaklaşmak elde edeceğiniz karelerdeki kaliteyi olumlu yönde etkileyecek.
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Kadrajınızda ayın ve diğer objelerin konumu ve sizin bulunduğunuz konuma göre Ay tutulmasını fotoğraflarken tercihinizi daha geniş açılı lenslerden yada tele lenslerden yana kullanabilirsiniz.
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Gece çekimlerinde iyi sonuçlar elde etmek için ilk yapmanız gereken şeylerden biri kameranızı sabitlemek.
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16Az ışıklı ortamlarda kameranızı sabitleyeceğiniz bir tripotunuz yoksa kameranızı sabit bir yere konumlandırabilirsiniz.
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Gece çekimlerin veya yıldız pozlamaların en sıkıntılı konulardan biri netleme problemidir. Kullandığınız lensin üzerinde netleme halkasında sozsuzluk işareti bulunuyorsa sorun nispeten çözülmüş oluyor.
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Eğer yoksa yakınlarınızdaki ağaç gibi, yapı gibi yerlere ışık tutarak netlemeyi sağlayabiliriz. Ama netlemeyi kesinlikle manuel olarak yapmak lazım, otomatik netlemeyi bu durumda kullanmamak doğru sonuçlar vermeyebilir.
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Ve bir de uyarı nerede olursanız olun gökyüzünü izlemeye başlamadan yarım saat önce gözlerinizi karanlığa alıştırmaya çalışın.
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22Başka bir deyişle ister meteor yağmurları olsun ister Ay tutulması olsun şehir ışıklarından uzak bir noktada, temiz bir gökyüzü ve uygun hava koşullarını yakalamak lazım.
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23İşte geçen yılki Süper Kanlı Ay tutulmasından objektiflere yansıyan kareler...
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