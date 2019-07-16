NTV

Parçalı Ay tutulması başladı (Tutulmayı fotoğraflamak için ipuçları)

ntv.com.tr

Türkiye'nin her yerinden gözlemlenebilen 'Parçalı Ay Tutulması' saat 21.43'den itibaren gerçekleşmeye başladı. 5 saat 34 dakika sürmesi beklenen tutulma sırasında Ay'ın yüzde 65'inin dünyanın gölgesinde kalması bekleniyor.

  • 1

    Türkiye'den de takip edilebilen “Parçalı Ay Tutulması” saat 21.34'te gerçekleşmeye başladı.
  • 2

     5 saat 34 dakika sürmesi beklenen tutulma sırasında Ay'ın yüzde 65'inin dünyanın gölgesinde kalması bekleniyor.


  • 3

    Hava muhalefeti olmayan bölgelerde Türkiye'nin her yerinden izlenebilecek parçalı ay tutulması, 21.43'den itibaren yarı-gölge konisine girilmesiyle başladı.
  • 4

    23.01'de tam bölge konisine giren ay 00.31'de tutulmanın ortasında olacak. Tutulma ortasında Ay'ın yaklaşık yüzde 65'i dünyanın gölgesinde kalacak.
  • 5

    Saat 01.59'dan itibaren tam gölgeden çıkacak olan ay, 03.18'de de yarı-gölge konisinden çıkacak ve tutulma sona erecek.
  • 6

    Tuluma öncesinde kızıla bürünmüş ayın doğuşu kartpostallık görüntüler oluşturdu.
  • 7

    Kırmızıya bürünen ayın önüne gelen bulutlar eşsiz görüntülerin oluşmasına neden oldu.
  • 8

    Çıplak gözle takip edilebilen az sayıdaki astronomi olaylarından, Ay Tutulması saat 21.34’de başladı, 03.18’de sona erecek.

    Tutulma tüm Türkiye’den çıplak gözle izlenebilecek.

  • 9

    Ay tutulması İnsanoğlunun Apollo 11 görevi kapsamında Ay'a ilk defa ayak bastığı tarih olan 16 Temmuz'da gerçekleşiyor.
  • 10

    Peki bu gökyüzü olayını fotoğraflamak için neler yapmak lazım?
  • 11

    Ay tutulmasından güzel kareler elde etmekte niyetliyseniz doğru bölgeyi seçmeniz atmanız gereken ilk adım. 

  • 12

    Tele lensler gece ve gökyüzü çekimlerinde çok kullanılmasa da konu ay fotoğrafı çekmeye geldiğinde kadrajınıza göre çok işe yarayabilir. 

  • 13

    Unutmayın ki şehir ışıklarından uzaklaşmak elde edeceğiniz karelerdeki kaliteyi olumlu yönde etkileyecek.
  • 14

    Kadrajınızda ayın ve diğer objelerin konumu ve sizin bulunduğunuz konuma göre Ay tutulmasını fotoğraflarken tercihinizi daha geniş açılı lenslerden yada tele lenslerden yana kullanabilirsiniz. 

  • 15

    Gece çekimlerinde iyi sonuçlar elde etmek için ilk yapmanız gereken şeylerden biri kameranızı sabitlemek. 

  • 16

    Az ışıklı ortamlarda kameranızı sabitleyeceğiniz bir tripotunuz yoksa kameranızı sabit bir yere konumlandırabilirsiniz.
  • 17

    Gece çekimlerin veya yıldız pozlamaların en sıkıntılı konulardan biri netleme problemidir. Kullandığınız lensin üzerinde netleme halkasında sozsuzluk işareti bulunuyorsa sorun nispeten çözülmüş oluyor. 

  • 18

    Eğer yoksa yakınlarınızdaki ağaç gibi, yapı gibi yerlere ışık tutarak netlemeyi sağlayabiliriz. Ama netlemeyi kesinlikle manuel olarak yapmak lazım, otomatik netlemeyi bu durumda kullanmamak doğru sonuçlar vermeyebilir. 

  • 19

    Ve bir de uyarı nerede olursanız olun gökyüzünü izlemeye başlamadan yarım saat önce gözlerinizi karanlığa alıştırmaya çalışın. 

  • 20

  • 21

  • 22

    Başka bir deyişle ister meteor yağmurları olsun ister Ay tutulması olsun şehir ışıklarından uzak bir noktada, temiz bir gökyüzü ve uygun hava koşullarını yakalamak lazım.
  • 23

    İşte geçen yılki Süper Kanlı Ay tutulmasından objektiflere yansıyan kareler...
  • 24

  • 25

  • 26

  • 27

  • 28

  • 29

  • 30

  • 31

  • 32

  • 33

  • 34

  • 35

  • 36

  • 37

  • 38

  • 39

  • 40

  • 41

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin