Parçalı Ay tutulması ne zaman? (Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?)
ntv.com.tr
Ay tutulması için geri sayım başladı. Peki Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte Ay tutulması ile ilgili merak edilen her şey...
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1
Merakla beklenen Parçalı Ay tutulması 16 temmuzu 17 temmuza bağlayan gece 00.30 sularında yaşanacak.
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2
“Parçalı Ay Tutulması” tüm Türkiye’den takip edilebilecek. Bu tutulma Türkiye saati ile 21.43-03.18 saatlerinde gerçekleşecek.
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3Peki bu gökyüzü olayını fotoğraflamak için neler yapmak lazım?
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4
Ay tutulmasından güzel kareler elde etmekte niyetliyseniz doğru bölgeyi seçmeniz atmanız gereken ilk adım.
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5
Tele lensler gece ve gökyüzü çekimlerinde çok kullanılmasa da konu ay fotoğrafı çekmeye geldiğinde kadrajınıza göre çok işe yarayabilir.
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6Unutmayın ki şehir ışıklarından uzaklaşmak elde edeceğiniz karelerdeki kaliteyi olumlu yönde etkileyecek.
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7
Kadrajınızda ayın ve diğer objelerin konumu ve sizin bulunduğunuz konuma göre Ay tutulmasını fotoğraflarken tercihinizi daha geniş açılı lenslerden yada tele lenslerden yana kullanabilirsiniz.
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8
Gece çekimlerinde iyi sonuçlar elde etmek için ilk yapmanız gereken şeylerden biri kameranızı sabitlemek.
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9Az ışıklı ortamlarda kameranızı sabitleyeceğiniz bir tripotunuz yoksa kameranızı sabit bir yere konumlandırabilirsiniz.
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10
Gece çekimlerin veya yıldız pozlamaların en sıkıntılı konulardan biri netleme problemidir. Kullandığınız lensin üzerinde netleme halkasında sozsuzluk işareti bulunuyorsa sorun nispeten çözülmüş oluyor.
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11
Eğer yoksa yakınlarınızdaki ağaç gibi, yapı gibi yerlere ışık tutarak netlemeyi sağlayabiliriz. Ama netlemeyi kesinlikle manuel olarak yapmak lazım, otomatik netlemeyi bu durumda kullanmamak doğru sonuçlar vermeyebilir.
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12
Ve bir de uyarı nerede olursanız olun gökyüzünü izlemeye başlamadan yarım saat önce gözlerinizi karanlığa alıştırmaya çalışın.
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13Başka bir deyişle ister meteor yağmurları olsun ister Ay tutulması olsun şehir ışıklarından uzak bir noktada, temiz bir gökyüzü ve uygun hava koşullarını yakalamak lazım.