Parçalı Ay tutulması Türkiye'de takip edildi
ntv.com.tr, Anadolu Ajansı, DHA, İHA
Türkiye'nin her yerinden gözlemlenebilen 'Parçalı Ay Tutulması' yaklaşık 5 saat sürdü. Ay'ın yüzde 65'inin dünyanın gölgesinde kaldı.
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1Türkiye'den de takip edilebilen “Parçalı Ay Tutulması” saat 21.34'te gerçekleşmeye başladı.
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2Yaklaşık 5 saat süren tutulma sırasında Ay'ın yüzde 65'inin dünyanın gölgesinde kaldı.
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3Hava muhalefeti olmayan bölgelerde Türkiye'nin her yerinden izlenen parçalı Ay tutulması, 21.43'den itibaren yarı-gölge konisine girilmesiyle başladı.
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423.01'de tam bölge konisine giren ay 00.31'de tutulmanın ortasında yer aldı.. Tutulma ortasında Ay'ın yaklaşık yüzde 65'i dünyanın gölgesinde kaldı.
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5Saat 01.59'dan itibaren tam gölgeden çıkan Ay, 03.18'de de yarı-gölge konisinden çıktı ve tutulma sona erdi.
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6Ay tutulması İnsanoğlunun Apollo 11 görevi kapsamında Ay'a ilk defa ayak bastığı tarih olan 16 Temmuz'da gerçekleşti.
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7Tuluma öncesinde kızıla bürünmüş ayın doğuşu kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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8Kırmızıya bürünen ayın önüne gelen bulutlar eşsiz görüntülerin oluşmasına neden oldu.
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Çıplak gözle takip edilebilen az sayıdaki astronomi olaylarından, Ay Tutulması saat 21.34’de başladı, 03.18’de sona erdi.
Tutulma tüm Türkiye’den çıplak gözle izlendi.
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TÜRKİYE'DEN PARÇALI AY TUTULMASI MANZARALARIKapadokya
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TÜRKİYE'DEN PARÇALI AY TUTULMASI FOTOĞRAFLARIKapadokya
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