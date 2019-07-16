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Parçalı Ay tutulması Türkiye'de takip edildi

ntv.com.tr, Anadolu Ajansı, DHA, İHA

Türkiye'nin her yerinden gözlemlenebilen 'Parçalı Ay Tutulması' yaklaşık 5 saat sürdü. Ay'ın yüzde 65'inin dünyanın gölgesinde kaldı.

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    Türkiye'den de takip edilebilen “Parçalı Ay Tutulması” saat 21.34'te gerçekleşmeye başladı.
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    Yaklaşık 5 saat süren tutulma sırasında Ay'ın yüzde 65'inin dünyanın gölgesinde kaldı.
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    Hava muhalefeti olmayan bölgelerde Türkiye'nin her yerinden izlenen parçalı Ay tutulması, 21.43'den itibaren yarı-gölge konisine girilmesiyle başladı.
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    23.01'de tam bölge konisine giren ay 00.31'de tutulmanın ortasında yer aldı.. Tutulma ortasında Ay'ın yaklaşık yüzde 65'i dünyanın gölgesinde kaldı.
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    Saat 01.59'dan itibaren tam gölgeden çıkan Ay, 03.18'de de yarı-gölge konisinden çıktı ve tutulma sona erdi.
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    Ay tutulması İnsanoğlunun Apollo 11 görevi kapsamında Ay'a ilk defa ayak bastığı tarih olan 16 Temmuz'da gerçekleşti.
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    Tuluma öncesinde kızıla bürünmüş ayın doğuşu kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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    Kırmızıya bürünen ayın önüne gelen bulutlar eşsiz görüntülerin oluşmasına neden oldu.
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    Çıplak gözle takip edilebilen az sayıdaki astronomi olaylarından, Ay Tutulması saat 21.34’de başladı, 03.18’de sona erdi.

    Tutulma tüm Türkiye’den çıplak gözle izlendi.

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    TÜRKİYE'DEN PARÇALI AY TUTULMASI MANZARALARI

    TÜRKİYE'DEN PARÇALI AY TUTULMASI MANZARALARI
    Kapadokya
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    TÜRKİYE'DEN PARÇALI AY TUTULMASI FOTOĞRAFLARI

    TÜRKİYE'DEN PARÇALI AY TUTULMASI FOTOĞRAFLARI
    Kapadokya
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    Adana
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    Van
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    İstanbul
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    Eskişehir
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    Elazığ
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    Tekirdağ
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    Kayseri
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