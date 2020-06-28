Paylaşımı silmeyen Zuckerberg 7,2 milyar dolar kaybetti

ABD’de onlarca şirket, Başkan Donald Trump’ın şiddet içerikli paylaşımını silmeyen Facebook’tan reklamlarını geri çekti. Bu adımın, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’e faturalandırıldığı ve 7,2 milyar dolar kayıp yaşandığı ifade edildi.

DHA 28.06.2020 - 16:44

Paylaşımı silmeyen Zuckerberg 7,2 milyar dolar kaybetti - 1
ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd için başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüşmüştü.


Paylaşımı silmeyen Zuckerberg 7,2 milyar dolar kaybetti - 2
ABD Başkanı Donald Trump, protestolara ilişkin yaptığı paylaşımda, “Yağma başlarsa ateş açarız” dedi ve Twitter, tarihte ilk kez bir devlet başkanının paylaşımını ‘şiddet içerdiği’ gerekçesiyle sınırlandırdı.


Paylaşımı silmeyen Zuckerberg 7,2 milyar dolar kaybetti - 3
Twitter’ın bu adımının ardından gözler Facebook’a ve Mark Zuckerberg’e çevrildi ancak Zuckerberg, Trump’ın söz konusu paylaşımının Facebook kurallarını ihlal etmediğini belirterek paylaşımı silmedi ya da sınırlandırmadı.


Paylaşımı silmeyen Zuckerberg 7,2 milyar dolar kaybetti - 4
ABD’de onlarca şirket, paylaşımın silinmemesi üzerine Facebook’tan reklamlarını geri çekti. Bu adımın da finansal olarak Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’e yansıdığı ifade edildi.


Paylaşımı silmeyen Zuckerberg 7,2 milyar dolar kaybetti - 5
Facebook’un hisselerinin yüzde 8,3 değer kaybettiği ve Zuckerberg’in servetinden 7,2 milyar dolar kaybettiği ve toplam servetinin 82,9 milyar dolara düştüğü belirtildi.


Paylaşımı silmeyen Zuckerberg 7,2 milyar dolar kaybetti - 6
Öte yandan, Zuckerberg’in dünyanın en zenginleri listesinde de 4’üncü sıraya gerilediği aktarıldı.

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