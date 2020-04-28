Pentagon, UFO görüntüleri yayınladı

Yayınlanan üç videodan ilkinin 2004, diğer ikisinin 2015'te kaydedildiği belirtilirken, görüntülerin kamuoyunu aydınlatmak amacıyla paylaşıldığının altı çizildi.

Videolardaki uçan cisimlerin niteliğine yönelik bilgi olmadığı ve bunların tanımlanamayan statüde kalmaya devam ettikleri belirtildi.