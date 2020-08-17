Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak bir departman kurdu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), UFO görüntülerini araştırmak için özel bir gözlem birimi kurdu.

ntv.com.tr - NTV Haber

Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak bir departman kurdu - 1

CNBC'de yer alan habere göre, Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak yeni bir gözlem birimi kurdu.  

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Pentagon Sözcüsü Susan Gough, ekibin resmi adının Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu olduğu açıkladı.  

Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak bir departman kurdu - 2
Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu'nun görevi ise sanılanın aksine uzaylıların peşine düşmek değil, tanımlanamayan obje ve olayların doğasını ve kaynağını araştırmak olarak belirlendi.
Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak bir departman kurdu - 3

PENTAGON, UFO GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAMIŞTI

Pentagon, donanma pilotlarının görev sırasında kayda aldıkları UFO (Unidentified Flying Object - Tanımlanamayan Uçan Obje)  olduğu iddia edilen uçan cisimlere ilişkin görüntüleri geçtiğimiz aylarda yayınlamıştı.

Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak bir departman kurdu - 4

Pentagon, daha önce özel bir şirket tarafından yayınlanan görüntülerdeki uçan cisimlerle ilgili "tanımlanamayan uçan nesneler" ifadesini kullanmıştı.

Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak bir departman kurdu - 5

Yayınlanan üç videodan ilkinin 2004, diğer ikisinin 2015'te kaydedildiği belirtilirken, görüntülerin kamuoyunu aydınlatmak amacıyla paylaşıldığının altı çizilmiş, videolardaki uçan cisimlerin niteliğine yönelik bilgi olmadığı ve bunların tanımlanamayan statüde kalmaya devam ettikleri belirtilmişti.

Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak bir departman kurdu - 6
Geçtiğimiz dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığının 2007-2012 yılları arasında bir UFO tanımlama  programını fonladığı belirlenmişti.
Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak bir departman kurdu - 7

UFO KARELERİNİN GİZEMİ ONLARCA YILDIR ÇÖZÜLEMİYOR

Onlarca yıldır tartışma konusu olan ve UFO'ların varlığını kanıtladığı iddia edilen fotoğrafların sırrı aradan geçen zamana rağmen hala çözülmüş değil. 

Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak bir departman kurdu - 8
Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), geçtiğimiz aylarda 1950 ve 60'lı yıllarda ABD'de tavan yapan UFO gözlemlerinin arkasında "gizli uçak denemelerinin" yer aldığını belirtmişti.
Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak bir departman kurdu - 9
CIA'den yapılan bu açıklamaya rağmen aralarında 1957 yılında Kaliforniya'daki Edwards Hava Üssü'nde görev yapan bir pilotun çektiği karenin de bulunduğu UFO fotoğrafları hala tartışmaların merkezinde yer alıyor.
Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak bir departman kurdu - 10
Colarado (ABD), 1929.
Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak bir departman kurdu - 11
New York, 1984.
Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak bir departman kurdu - 12
Los Angeles, 1942
Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak bir departman kurdu - 13
ABD, 1964
Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak bir departman kurdu - 14
Zurich, 1966
Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak bir departman kurdu - 15
Kaliforniya, 1945
Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak bir departman kurdu - 16
Hong Kong, 2012
Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak bir departman kurdu - 17
Massachusetts, 1952
Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak bir departman kurdu - 18
Teksas,1951
Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak bir departman kurdu - 19
Yeni Zelanda, 1951
Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak bir departman kurdu - 20
Oklahoma, 1947
Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak bir departman kurdu - 21
1939 yılında çekilen bu karenin çekildiği yer bilinmiyor.

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