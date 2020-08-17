Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak bir departman kurdu

ntv.com.tr - NTV Haber
CNBC'de yer alan habere göre, Pentagon, UFO görüntülerini araştıracak yeni bir gözlem birimi kurdu.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Pentagon Sözcüsü Susan Gough, ekibin resmi adının Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu olduğu açıkladı.
Pentagon, donanma pilotlarının görev sırasında kayda aldıkları UFO (Unidentified Flying Object - Tanımlanamayan Uçan Obje) olduğu iddia edilen uçan cisimlere ilişkin görüntüleri geçtiğimiz aylarda yayınlamıştı.
Pentagon, daha önce özel bir şirket tarafından yayınlanan görüntülerdeki uçan cisimlerle ilgili "tanımlanamayan uçan nesneler" ifadesini kullanmıştı.
Yayınlanan üç videodan ilkinin 2004, diğer ikisinin 2015'te kaydedildiği belirtilirken, görüntülerin kamuoyunu aydınlatmak amacıyla paylaşıldığının altı çizilmiş, videolardaki uçan cisimlerin niteliğine yönelik bilgi olmadığı ve bunların tanımlanamayan statüde kalmaya devam ettikleri belirtilmişti.