Pentagon yeni bir UFO birimi kuruyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yeni bir UFO birimi kurduğunu açıkladı. Yeni birim daha önce Deniz Kuvvetleri'ne bağlı UFO biriminin yerini alacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.11.2021 - 08:51

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Amerika Birleşik Devletleri'nde ordu kameralarına takılan tanımlanamayan cisim görüntüleri yetkilileri harekete geçirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yeni bir UFO birimi kurulduğunu duyurdu. 

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Kısaca Airborne adı verilen proje uçan cisimleri tespit edecek ve koordinasyonu sağlayacak. 

Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks, Airborne'nun cisimlere "saptama, tanımlama ve niteleme" yapacağını aktardı. 

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ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, UFO olarak da bilinen tanımlanamayan hava olaylarına (UAP) ilişkin raporunu yayımlamıştı.

Raporda, 2004 ve 2021 yılları arasında gözlemlenen hava olaylarının incelendiği belirtildi. ABD hükümetine bağlı kaynaklardan 144 gözlemin saptandığı kaydedilen raporda, bunlardan 80'inin birden çok sensör üzerinden izlendiğine dikkat çekildi.

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Tanımlanamayan cisimlerin genellikle ABD ordusuna ait eğitim alanlarının yakınlarında gözlemlendiğine değinilen raporda, bunun o bölgelerde çok fazla radar ve sensör bulunmasından kaynaklandığına işaret edildi.

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Raporda, uçuş şekilleri bakımında incelenen 21 tanımlanamayan cisimden 18'inin alışılmışın dışında uçuş ve hareket özelliği gösterdiğine vurgu yapıldı.

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Bu cisimlerden bazılarının havada asılı kaldığı, bazılarının rüzgara ters uçtuğu bazılarının çok çabuk hızlanıp çok çabuk yavaşladığının tespit edildiği belirtildi.

Pentagon yeni bir UFO birimi kuruyor - 7

ABD'NİN GİZLİ DENEYLERİ DE OLABİLİR
Raporda, tanımlanamayan hava olaylarının tek bir açıklamasının olmadığına vurgu yapıldı.

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Bunların havaya bıraklmış bir kalıntı olabileceği gibi atmosferik bir durumdan da kaynaklanabileceği ifade edildi.

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Diğer taraftan bunun yabancı bir güce ait bir testin parçası da olabileceği kaydedilen raporda, "Bu tanımlanamayan hava olayları aynı zamanda ABD kuruluşları tarafından geliştirilen gizli programlar da olabilir" denildi.

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Raporda bir diğer seçeneğinde henüz bilimsel olarak izah edilmeyen cisimler de olabileceği aktarıldı.

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Pentagon yeni bir UFO birimi kuruyor - 12

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