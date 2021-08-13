Perseid Meteor Yağmuru Türkiye'den böyle izlendi

Anadolu Ajansı 13.08.2021 - 06:44
Perseid, en bilinen göktaşı yağmurlarından biri. Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Yılda bir gerçekleşen gökyüzü şöleninde, dev gezegen Jüpiter’in çekimi sayesinde saatte 200 göktaşı izlenebiliyor.
Dün gece en yoğun şekilde izlenebilen meteor yağmuru izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
İşte Türkiye'nin farklı noktalarından kaydedilen muhteşem Perseid meteor yağmuru kareleri...