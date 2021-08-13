Perseid Meteor Yağmuru Türkiye'den böyle izlendi

Yılda bir gerçekleşen, halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen Perseid meteor yağmurunda 11-12 ve 13 Ağustos gecelerinde saatte ortalama 50 ila 70 meteor kayması gözlemlenebildi. Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Perseid meteor yağmurunu Türkiye'den izleyenler muhteşem anlara tanıklık etti.

Anadolu Ajansı 13.08.2021 - 06:44

Perseid Meteor Yağmuru Türkiye'den böyle izlendi - 1

Perseid, en bilinen göktaşı yağmurlarından biri.  Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Yılda bir gerçekleşen gökyüzü şöleninde, dev gezegen Jüpiter’in çekimi sayesinde saatte 200 göktaşı izlenebiliyor. 

Perseid Meteor Yağmuru Türkiye'den böyle izlendi - 2
Taşların atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında "yıldız kayması" ifadesiyle de anılıyor. Dünya’nın Swift-Tuttle Kuyrukluyıldızı’nın  arkasında bıraktığı malzemenin oluşturduğu buluta giriyor olması, “yıllık” olarak gözlemlediğimiz Perseid meteor yağmurunun da başlangıcına işaret ediyor. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı meteor yağmuru Perseid adını taşıyor.
Perseid Meteor Yağmuru Türkiye'den böyle izlendi - 3

Dün gece en yoğun şekilde izlenebilen meteor yağmuru izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

İşte Türkiye'nin farklı noktalarından kaydedilen muhteşem Perseid meteor yağmuru kareleri...

Perseid Meteor Yağmuru Türkiye'den böyle izlendi - 4

İZMİR

Perseid Meteor Yağmuru Türkiye'den böyle izlendi - 5

İSTANBUL

Perseid Meteor Yağmuru Türkiye'den böyle izlendi - 6

İSTANBUL

Perseid Meteor Yağmuru Türkiye'den böyle izlendi - 7

İSTANBUL

Perseid Meteor Yağmuru Türkiye'den böyle izlendi - 8

KÜTAHYA

Perseid Meteor Yağmuru Türkiye'den böyle izlendi - 9
Perseid Meteor Yağmuru Türkiye'den böyle izlendi - 10

OSMANİYE

Perseid Meteor Yağmuru Türkiye'den böyle izlendi - 11
Perseid Meteor Yağmuru Türkiye'den böyle izlendi - 12

DİYARBAKIR

Perseid Meteor Yağmuru Türkiye'den böyle izlendi - 13
Perseid Meteor Yağmuru Türkiye'den böyle izlendi - 14
Perseid Meteor Yağmuru Türkiye'den böyle izlendi - 15
Perseid Meteor Yağmuru Türkiye'den böyle izlendi - 16
Perseid Meteor Yağmuru Türkiye'den böyle izlendi - 17
Perseid Meteor Yağmuru Türkiye'den böyle izlendi - 18

İSTANBUL

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