Perseverance Mars'ta 100 gün geçirdi: Kızıl Gezegen'den en etkileyici fotoğraflar

NASA'nın Mars kaşifi Perseverance aracı Kızıl Gezegen'deki görevinde 100 Mars gününü geride bıraktı. Gövdesinde ufak bir helikopteri de Mars'a götüren Perseverance Kızıl Gezegen'den birçok fotoğraf gönderdi. Mars yüzeyinde birçok ilke imza atan aracın 2030'a kadar sürecek görevinin ilk 100 gününde Dünya'ya gönderdiği en önemli kareleri derledik...

ntv.com.tr 02.06.2021 - 13:39

Perseverance Mars'ta 100 gün geçirdi: Kızıl Gezegen'den en etkileyici fotoğraflar - 1

İnsan yapımı bir nesne 18 Şubat 2021 tarihinde ilk defa başka Mars'ın yüzeyine iniş yaptı. 

Perseverance, Kızıl Gezegen'deki görevinde 100 Mars gününü (sol) geride bıraktı. 

NASA'nın uzay kaşifi Dünya'da 103 güne denk gelen bu süre boyunca birçok ilke imza attı. 

İlk günden beri çalışan Perseverance, gezegende mikrobiyolojik yaşamın izlerini arıyor. 

Perseverance Mars'ta 100 gün geçirdi: Kızıl Gezegen'den en etkileyici fotoğraflar - 2

6 Nisan tarihinde Mars Kaşifi, üzerinde bulunan geniş açılı lensi kullanarak ilk selfie'sini çekti. Yukarıda gördüğünüz selfie aslında 62 farklı kareden oluşuyor. Bu kareler önce Dünya'ya gönderildi ardından burada birleştirildi. 

Perseverance Mars'ta 100 gün geçirdi: Kızıl Gezegen'den en etkileyici fotoğraflar - 3
Perseverance gövdesinin içine yerleştirilen Ingenuity helikopterini de Mars'ın yüzeyine bıraktı.
Perseverance Mars'ta 100 gün geçirdi: Kızıl Gezegen'den en etkileyici fotoğraflar - 4
1.8 kilogram ağırlığındaki helikopter düşük yoğunluklu Mars atmosferine gönderilecek uçan araçlar için de bir örnek oluşturacaktı.
Perseverance Mars'ta 100 gün geçirdi: Kızıl Gezegen'den en etkileyici fotoğraflar - 5

Tarih Dünya'da 19 Nisan'ı gösterdiğinde Ingenutiy bir başka gezegende ilk defa uçan insan yapımı nesne ünvanını elde etti. Uçuş birkaç kere ertelenmişti ama sadece birkaç saniyeliğine de olsa sonunda gerçekleşti. 

Ingenuity bu test uçuşunda yerden üç metre yükseldi ve iniş yaptı. 

Perseverance Mars'ta 100 gün geçirdi: Kızıl Gezegen'den en etkileyici fotoğraflar - 6

Ingenuity ayrıca 2. uçuşunda Mars yeryüzünün ilk havadan fotoğrafını da çekti. 

Perseverance Mars'ta 100 gün geçirdi: Kızıl Gezegen'den en etkileyici fotoğraflar - 7

Ingenuity üçüncü uçuşunu gerçekleştirdiğinde kendisini Kızıl Gezegen'e taşıyor Perseverance'nin fotoğrafını çekti. 

Yukarıdaki fotoğraf çekildiğinde iki araç arasında 85 metre mesafe bulunuyordu. 

Perseverance Mars'ta 100 gün geçirdi: Kızıl Gezegen'den en etkileyici fotoğraflar - 8
7 Mayıs tarihinde ise Ingenuity gözünü yükseklere dikti ve yerden 10 metre havalandı. Sonrasında 129 metre uzunluğunda bir uçuş gerçekleştiren helikopter yeni bir noktaya iniş gerçekleştirdi.
Perseverance Mars'ta 100 gün geçirdi: Kızıl Gezegen'den en etkileyici fotoğraflar - 9
Bundan 2 ay önce ise Jezero Krateri'ne inen Perseverance ilk sürüşünü gerçekleştirmişti. Bir ton ağırlığındaki bu devasa alet halen görevini yapıyor.
Perseverance Mars'ta 100 gün geçirdi: Kızıl Gezegen'den en etkileyici fotoğraflar - 10
Uzay kaşifinin gövdesinde birçok alet bulunuyor. Bunlardan biri de yerden örnek almasına yardımcı olacak bir lazer. Yukarıdaki 15 santimetre büyüklüğündeki taşın üzerinde Perseverance'nin çalışma izlerini görebilirsiniz.
Perseverance Mars'ta 100 gün geçirdi: Kızıl Gezegen'den en etkileyici fotoğraflar - 11
Perseverance'nin üzerinde birçok kamera bulunuyor. Ancak bu fotoğraf cihazın sağ gözüyle çekildi. Aletin üzerinde insan gözüyle benzer görüntü alma yeteneğine sahip bir çift kamera bulunuyor.
Perseverance Mars'ta 100 gün geçirdi: Kızıl Gezegen'den en etkileyici fotoğraflar - 12
Mastcam-Z ile çekilen bu fotoğraf Mars görevinin altıncı haftasında takipçiler tarafından "Haftanın fotoğrafı" seçilmişti.
Perseverance Mars'ta 100 gün geçirdi: Kızıl Gezegen'den en etkileyici fotoğraflar - 13
Bu fotoğraf ise araçtan 2.5 kilometre uzaklıkta bulunan Santa Cruz tepesini gösteriyor. Görülen bütün alan Perseverance'nin görev yeri olan Jezero Krateri'nin içinde yer alıyor.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER