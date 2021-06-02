Perseverance Mars'ta 100 gün geçirdi: Kızıl Gezegen'den en etkileyici fotoğraflar

Tarih Dünya'da 19 Nisan'ı gösterdiğinde Ingenutiy bir başka gezegende ilk defa uçan insan yapımı nesne ünvanını elde etti. Uçuş birkaç kere ertelenmişti ama sadece birkaç saniyeliğine de olsa sonunda gerçekleşti.

Ingenuity bu test uçuşunda yerden üç metre yükseldi ve iniş yaptı.