Perseverance Mars'ta bir ilke daha imza attı: Kaya örneği topladı

NASA'nın Mars kaşifi Perseverance aracı bir ilke daha imza attı. Perseverance Kızıl Gezegen'de ilk kaya örneğini aldı. Geçen ay yapılan deneme başarısız olmuştu. İşte Perseverance'nin Kızıl Gezegen'deki serüveni....

ntv.com.tr 08.09.2021 - 07:32

Perseverance Mars'ta bir ilke daha imza attı: Kaya örneği topladı - 1
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 1 Eylül’de keşif aracından gelen verilerin, Mars’tan ilk kaya örneğinin başarıyla alındığını gösterdiğini açıkladı.

Alınan örneklerin aracın dünyaya dönmesinden sonra bilim insanlarına kızıl gezegende milyarlarca yıl önce hayat olup olmadığını araştırmalarına yardımcı olması bekleniyor.

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020’de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat’ta Mars’a inmişti

Perseverance Mars'ta bir ilke daha imza attı: Kaya örneği topladı - 2

Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance’ın Kızıl Gezegen'deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.

Geçen ay Perseverance’ın Mars’tan ilk örnek alma denemesi başarısız olmuş, bunun üzerine NASA yeni bir protokol geliştirmişti.

Perseverance Mars'ta bir ilke daha imza attı: Kaya örneği topladı - 3

İnsan yapımı bir nesne 18 Şubat 2021 tarihinde ilk defa başka Mars'ın yüzeyine iniş yaptı. 

Perseverance, Kızıl Gezegen'deki görevinde 100 Mars gününü (sol) geride bıraktı. 

NASA'nın uzay kaşifi Dünya'da 103 güne denk gelen bu süre boyunca birçok ilke imza attı. 

İlk günden beri çalışan Perseverance, gezegende mikrobiyolojik yaşamın izlerini arıyor. 

Perseverance Mars'ta bir ilke daha imza attı: Kaya örneği topladı - 4

6 Nisan tarihinde Mars Kaşifi, üzerinde bulunan geniş açılı lensi kullanarak ilk selfie'sini çekti. Yukarıda gördüğünüz selfie aslında 62 farklı kareden oluşuyor. Bu kareler önce Dünya'ya gönderildi ardından burada birleştirildi. 

Perseverance Mars'ta bir ilke daha imza attı: Kaya örneği topladı - 5
Perseverance gövdesinin içine yerleştirilen Ingenuity helikopterini de Mars'ın yüzeyine bıraktı.
Perseverance Mars'ta bir ilke daha imza attı: Kaya örneği topladı - 6
1.8 kilogram ağırlığındaki helikopter düşük yoğunluklu Mars atmosferine gönderilecek uçan araçlar için de bir örnek oluşturacaktı.
Perseverance Mars'ta bir ilke daha imza attı: Kaya örneği topladı - 7

Tarih Dünya'da 19 Nisan'ı gösterdiğinde Ingenutiy bir başka gezegende ilk defa uçan insan yapımı nesne ünvanını elde etti. Uçuş birkaç kere ertelenmişti ama sadece birkaç saniyeliğine de olsa sonunda gerçekleşti. 

Ingenuity bu test uçuşunda yerden üç metre yükseldi ve iniş yaptı. 

Perseverance Mars'ta bir ilke daha imza attı: Kaya örneği topladı - 8

Ingenuity ayrıca 2. uçuşunda Mars yeryüzünün ilk havadan fotoğrafını da çekti. 

Perseverance Mars'ta bir ilke daha imza attı: Kaya örneği topladı - 9

Ingenuity üçüncü uçuşunu gerçekleştirdiğinde kendisini Kızıl Gezegen'e taşıyor Perseverance'nin fotoğrafını çekti. 

Yukarıdaki fotoğraf çekildiğinde iki araç arasında 85 metre mesafe bulunuyordu. 

Perseverance Mars'ta bir ilke daha imza attı: Kaya örneği topladı - 10
7 Mayıs tarihinde ise Ingenuity gözünü yükseklere dikti ve yerden 10 metre havalandı. Sonrasında 129 metre uzunluğunda bir uçuş gerçekleştiren helikopter yeni bir noktaya iniş gerçekleştirdi.
Perseverance Mars'ta bir ilke daha imza attı: Kaya örneği topladı - 11
Bundan 2 ay önce ise Jezero Krateri'ne inen Perseverance ilk sürüşünü gerçekleştirmişti. Bir ton ağırlığındaki bu devasa alet halen görevini yapıyor.
Perseverance Mars'ta bir ilke daha imza attı: Kaya örneği topladı - 12
Uzay kaşifinin gövdesinde birçok alet bulunuyor. Bunlardan biri de yerden örnek almasına yardımcı olacak bir lazer. Yukarıdaki 15 santimetre büyüklüğündeki taşın üzerinde Perseverance'nin çalışma izlerini görebilirsiniz.
Perseverance Mars'ta bir ilke daha imza attı: Kaya örneği topladı - 13
Perseverance'nin üzerinde birçok kamera bulunuyor. Ancak bu fotoğraf cihazın sağ gözüyle çekildi. Aletin üzerinde insan gözüyle benzer görüntü alma yeteneğine sahip bir çift kamera bulunuyor.
Perseverance Mars'ta bir ilke daha imza attı: Kaya örneği topladı - 14
Mastcam-Z ile çekilen bu fotoğraf Mars görevinin altıncı haftasında takipçiler tarafından "Haftanın fotoğrafı" seçilmişti.
Perseverance Mars'ta bir ilke daha imza attı: Kaya örneği topladı - 15
Bu fotoğraf ise araçtan 2.5 kilometre uzaklıkta bulunan Santa Cruz tepesini gösteriyor. Görülen bütün alan Perseverance'nin görev yeri olan Jezero Krateri'nin içinde yer alıyor.

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