Perseverance Mars'ta bir ilke daha imza attı: Kaya örneği topladı

ntv.com.tr 08.09.2021 - 07:32
Alınan örneklerin aracın dünyaya dönmesinden sonra bilim insanlarına kızıl gezegende milyarlarca yıl önce hayat olup olmadığını araştırmalarına yardımcı olması bekleniyor.
NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020’de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat’ta Mars’a inmişti
Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance’ın Kızıl Gezegen'deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.
Geçen ay Perseverance’ın Mars’tan ilk örnek alma denemesi başarısız olmuş, bunun üzerine NASA yeni bir protokol geliştirmişti.
İnsan yapımı bir nesne 18 Şubat 2021 tarihinde ilk defa başka Mars'ın yüzeyine iniş yaptı.
Perseverance, Kızıl Gezegen'deki görevinde 100 Mars gününü (sol) geride bıraktı.
NASA'nın uzay kaşifi Dünya'da 103 güne denk gelen bu süre boyunca birçok ilke imza attı.
İlk günden beri çalışan Perseverance, gezegende mikrobiyolojik yaşamın izlerini arıyor.
6 Nisan tarihinde Mars Kaşifi, üzerinde bulunan geniş açılı lensi kullanarak ilk selfie'sini çekti. Yukarıda gördüğünüz selfie aslında 62 farklı kareden oluşuyor. Bu kareler önce Dünya'ya gönderildi ardından burada birleştirildi.
Tarih Dünya'da 19 Nisan'ı gösterdiğinde Ingenutiy bir başka gezegende ilk defa uçan insan yapımı nesne ünvanını elde etti. Uçuş birkaç kere ertelenmişti ama sadece birkaç saniyeliğine de olsa sonunda gerçekleşti.
Ingenuity bu test uçuşunda yerden üç metre yükseldi ve iniş yaptı.
Ingenuity ayrıca 2. uçuşunda Mars yeryüzünün ilk havadan fotoğrafını da çekti.
Ingenuity üçüncü uçuşunu gerçekleştirdiğinde kendisini Kızıl Gezegen'e taşıyor Perseverance'nin fotoğrafını çekti.
Yukarıdaki fotoğraf çekildiğinde iki araç arasında 85 metre mesafe bulunuyordu.